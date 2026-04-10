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Tristeza

Professor de hidroginástica morre durante aula em praia de Guarapari

Homem sofreu mal súbito durante atividade na Praia das Castanheiras e morreu após tentativas de reanimação; caso ocorreu na quinta-feira (9)

Publicado em 10 de Abril de 2026 às 10:34

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

10 abr 2026 às 10:34
Um homem morreu após passar mal enquanto ministrava uma aula de hidroginástica na Praia das Castanheiras, no Centro de Guarapari, na quinta-feira (9). Segundo o Corpo de Bombeiros, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) realizou manobras de reanimação ainda dentro da ambulância, mas a vítima não resistiu.
Ainda de acordo com a corporação, o idoso estava com a água na altura da cintura quando teve um mal-estar e acabou afundando. O guarda-vidas, com a ajuda de outras pessoas que estavam no local, retirou a vítima da água e iniciou os primeiros socorros, que tiveram continuidade no interior da ambulância.
Segundo a Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES), a suspeita inicial é de que a morte tenha sido causada por um mal súbito. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por necropsia antes de ser liberado para os familiares.

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