Professor de hidroginástica morre durante aula em praia de Guarapari

Um homem morreu após passar mal enquanto ministrava uma aula de hidroginástica na Praia das Castanheiras, no Centro de Guarapari, na quinta-feira (9). Segundo o Corpo de Bombeiros, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) realizou manobras de reanimação ainda dentro da ambulância, mas a vítima não resistiu.

Ainda de acordo com a corporação, o idoso estava com a água na altura da cintura quando teve um mal-estar e acabou afundando. O guarda-vidas, com a ajuda de outras pessoas que estavam no local, retirou a vítima da água e iniciou os primeiros socorros, que tiveram continuidade no interior da ambulância.