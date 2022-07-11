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Polêmica

Bernie Ecclestone, ex-chefe da Fórmula 1, é acusado de fraude fiscal

Denuncia foi feita por promotores britânicos após investigação sobre os ativos do ex-mandatário no exterior. Valores podem chegar a 400 milhões de libras (aproximadamente R$ 2,5 bilhões)
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

11 jul 2022 às 15:57

Publicado em 11 de Julho de 2022 às 15:57

Bernie Ecclestone é uma das figuras mais polêmicas da Fórmula 1
Bernie Ecclestone é uma das figuras mais polêmicas da Fórmula 1 Crédito: Moacyr Lopes Júnior/Folhapress
Bernie Ecclestone, ex-chefe da Fórmula 1, será acusado de fraude por falsa representação após uma investigação do governo britânico sobre seus ativos no exterior. A denúncia foi feita por promotores britânicos nesta segunda-feira.
Andrew Penhale, procurador-chefe, disse depois de analisar as evidências do departamento fiscal, que as autoridades autorizaram uma acusação contra Ecclestone por sua falha em declarar ativos no exterior no valor de mais de 400 milhões de libras (cerca de R$ 2,5 bilhões).

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Simon York, da Receita e Alfândega, disse que o anúncio foi feito após uma investigação "complexa e mundial" sobre as finanças do empresário de 91 anos. "A acusação criminal refere-se a obrigações fiscais projetadas decorrentes de mais de 400 milhões de libras de ativos offshore que foram escondidos da Receita e Alfândega da Majestade", disse York. "Nossa mensagem é clara - ninguém está além do nosso alcance.". Espera-se que o caso seja ouvido no Tribunal de Magistrados de Westminster, em Londres, em 22 de agosto.
Ecclestone comandou as corridas de Fórmula 1 e controlou a principal modalidade do automobilismo por quatro décadas de 1970 a 2017, quando deixou o cargo de presidente-executivo e a Liberty Media assumiu a série.
Ecclestone, que é casado com a advogada brasileira Fabiana Flosi, foi preso no Brasil, onde tem uma propriedade, em maio por carregar uma arma na bagagem enquanto embarcava em um avião. Foi liberado após pagar fiança de R$ 6 mil.

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