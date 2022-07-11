Leclerc se sobrepõe a Verstappen e vence o GP da Áustria

Leclerc venceu o GP da Áustria e se firmou na segunda colocação da tabela da F-1 Crédito: AP

Charles Leclerc, que largou na segunda posição no GP da Áustria neste sábado (10), fez três ultrapassagens durante a prova sobre o pole position, Max Verstappen, e garantiu sua terceira vitória na temporada.

O atual líder do ranking mundial estava sofrendo pressão de Carlos Sainz no circuito de Spielberg, casa da Red Bull, quando a Ferrari teve um problema no motor e saiu da pista. Houve um princípio de incêndio no carro de Sainz, mas o piloto conseguiu deixá-lo em seguida ileso.

Verstappen, que dominou os treinos classificatórios, terminou a prova na segunda colocação, seguido de Lewis Hamilton, que melhorou seu desempenho e foi beneficiado pelo abandono da prova do piloto da Ferrari.