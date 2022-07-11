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Fórmula 1

Leclerc se sobrepõe a Verstappen e vence o GP da Áustria

Monegasco foi firme durante toda a prova e partiu pra cima do holandês Verstappen, que largou na pole position
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 jul 2022 às 09:06

Publicado em 11 de Julho de 2022 às 09:06

Fórmula 1
Leclerc venceu o GP da Áustria e se firmou na segunda colocação da tabela da F-1 Crédito: AP
Charles Leclerc, que largou na segunda posição no GP da Áustria neste sábado (10), fez três ultrapassagens durante a prova sobre o pole position, Max Verstappen, e garantiu sua terceira vitória na temporada.
O atual líder do ranking mundial estava sofrendo pressão de Carlos Sainz no circuito de Spielberg, casa da Red Bull, quando a Ferrari teve um problema no motor e saiu da pista. Houve um princípio de incêndio no carro de Sainz, mas o piloto conseguiu deixá-lo em seguida ileso.
Verstappen, que dominou os treinos classificatórios, terminou a prova na segunda colocação, seguido de Lewis Hamilton, que melhorou seu desempenho e foi beneficiado pelo abandono da prova do piloto da Ferrari.
"Um dia complicado. Estávamos lutando um pouco com os pneus. No entanto, o segundo lugar é um bom resultado", disse Verstappen.

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