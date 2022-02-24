Alison abre mão do Circuito Brasileiro e vai disputar apenas etapas do Mundial

Alison e Guto estão confirmados na 2ª etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Crédito: Ana Patrícia/Inovafoto/CBV

Campeão olímpico, de Copa do Mundo e dos principais torneios mundiais de vôlei de praia, o capixaba Alison Cerutti prepara uma grande mudança em sua carreira a partir desta temporada. Em episódio do podcast ‘Resenha de Verão’, lançado nesta semana pela Red Bull, o atleta de 36 anos revelou que não vai disputar competições nacionais e vai focar em etapas do mundial, ao lado do seu parceiro Guto.

“Esse ano, eu quero estar entre os melhores do mundo. Quero fechar no top 6, top 8. É o meu objetivo. Eu reduzi o número de etapas. Não vou mais jogar o Circuito Brasileiro, só o Mundial. Eu vou sair de 20, 22 etapas por ano, para 10. Eu tenho 36 anos, tenho de estar em alta performance no Circuito Mundial. Não vou descartar Paris, mas vou fazer ano a ano”, afirma o brasileiro, ressaltando que a classificação para o maior evento multiesportivo do mundo só começará em 2023.

“Quero organizar minha linha de trabalho para isso. Meu trabalho está totalmente diferente, estou sentindo friozinho na barriga. Estou gostando deste desafio, está me motivando”, completa o atleta de vôlei de praia.