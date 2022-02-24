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Vôlei de Praia

Alison abre mão do Circuito Brasileiro e vai disputar apenas etapas do Mundial

Aoos 36 anos, o Mamute vai reduzir o número de etapas da sua temporada para conseguir se manter em alto nível ao lado do parceiro Guto

Publicado em 24 de Fevereiro de 2022 às 20:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 fev 2022 às 20:40
Alison e Guto estão confirmados na 2ª etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia
Alison e Guto estão confirmados na 2ª etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Crédito: Ana Patrícia/Inovafoto/CBV
Campeão olímpico, de Copa do Mundo e dos principais torneios mundiais de vôlei de praia, o capixaba Alison Cerutti prepara uma grande mudança em sua carreira a partir desta temporada. Em episódio do podcast ‘Resenha de Verão’, lançado nesta semana pela Red Bull, o atleta de 36 anos revelou que não vai disputar competições nacionais e vai focar em etapas do mundial, ao lado do seu parceiro Guto.
“Esse ano, eu quero estar entre os melhores do mundo. Quero fechar no top 6, top 8. É o meu objetivo. Eu reduzi o número de etapas. Não vou mais jogar o Circuito Brasileiro, só o Mundial. Eu vou sair de 20, 22 etapas por ano, para 10. Eu tenho 36 anos, tenho de estar em alta performance no Circuito Mundial. Não vou descartar Paris, mas vou fazer ano a ano”, afirma o brasileiro, ressaltando que a classificação para o maior evento multiesportivo do mundo só começará em 2023.

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“Quero organizar minha linha de trabalho para isso. Meu trabalho está totalmente diferente, estou sentindo friozinho na barriga. Estou gostando deste desafio, está me motivando”, completa o atleta de vôlei de praia.
No podcast, Alison ainda destacou como é estar no foco ao participar do maior evento multiesportivo do mundo, o papel das redes sociais durante as competições e os maiores obstáculos de viver do esporte. “O maior desafio do atleta de alto nível é achar o equilíbrio entre obrigação e paixão”, contou Alison.

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