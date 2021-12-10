Alexandra Nascimento, Bruno Conde, Duda, Loiola e Patricia na Calçada da Fama

Alexandra Nascimento, Bruno Conde, Duda Brasil, Loiola e Patrícia Pereira são as cinco personalidades que vão ser homenageadas na edição 2021 da Calçada da Fama Crédito: Sesport/Divulgação

Alexandra Nascimento, Bruno Conde, Duda Brasil, Loiola e Patrícia Pereira são as cinco personalidades que vão ser homenageadas na edição 2021 da Calçada da Fama. O projeto, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), visa a eternizar os nomes de atletas, paratletas, técnicos e profissionais que contribuíram e contribuem positivamente com o esporte capixaba, elevando o nome do Espírito Santo no cenário nacional e internacional.

O carateca Bruno Conde e o ex-jogador de beach soccer Duda Brasil foram escolhidos por meio da votação popular, que foi encerrada nessa quinta-feira (09), no site da Sesport. A eleição contou com 15 nomes, durou 15 dias e teve um número de 10.147 votos no total. Bruno Conde foi o mais votado, com 5.023 votos, e Duda Brasil ficou na segunda colocação, com 1.462 menções.

Já a jogadora de handebol Alexandra Nascimento, o ex-jogador de vôlei de praia Loiola e a nadadora paralímpica Patrícia Pereira foram eleitos por terem sido os mais votados pela Comissão de Indicação, com 11, nove e seis votos, respectivamente. O júri técnico foi composto por 20 membros, que incluía esportistas, jornalistas, secretários municipais de Esportes, presidentes de federações e funcionários da Sesport.

As cinco personalidades se somarão a outras 15 que já contam com estrelas na Calçada da Fama. Na edição 2019, foram homenageados Alison Cerutti (vôlei de praia), Buru (futebol de areia), Daniel Mendes (paratletismo), Fábio Luiz (vôlei de praia), Frank Brown (voo livre), Geovani Silva (futebol), Julietty Tesch (vela), Neymara Carvalho (bodyboarding), Nilo Etinne Duarte – in memoriam (futsal) e Tayanne Mantovanelli (ginástica rítmica). Já em d2020, Adalberto Rodrigues (tênis em cadeira de rodas), Anderson Varejão (basquete), Fontana – in memoriam (futebol), Natália Gaudio (ginástica rítmica) e Paulo André Camilo (atletismo) foram os homenageados.

OS HOMENAGEADOS DE 2021