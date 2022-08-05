Agenda Esportiva #4: confira as competições do fim de semana 5 a 7/08

SEXTA-FEIRA (5)
- Festival de Esportes ao Ar Livre - Insanity Mountain Forno Grande
Local: Comunidade Forno Grande, Castelo
Horário: 9h - entrega de kits para a competição
Castelo recebe a competição de esportes ao ar livres nas montanhas da região de Forno Grande. De sexta a domingo (7), o local recebe atletas de mais de nove estados e diversos países em mais de cinco categorias esportivas. Dentre as disputadas, quilometro vertical, corrida de montanha, mountain bike e várias outras.
SÁBADO (6)
- Segundo dia do Festival de Esportes ao Ar Livre - Insanity Mountain Forno Grande
Local: Comunidade de Forno Grande, Castelo
Horário: 6h - início das competições de corridas nas montanhas
- Campeonato Estadual de Atletismo Sub-14 e Sub-23
Local: UFES - Campus de Goiabeiras
Horário: 8h30
- Classificatória B do Brasileiro Interclubes de Basquete Sub-19
Local: Arena Jacaraípe, Serra
Horário: 9h
- Capixabão Sub-20 - Jogos de volta das semifinais
Tupy x Aster (Estádio do Ipiranga, Afonso Cláudio - 15h)
Serra x Porto Vitória (Robertão, Serra - 15h)
- Brasileirão Série D - Oitavas de Final
Portuguesa-RJ x Nova Venécia (Estádio Luso Brasileiro, RJ - 15h)
O Nova Venécia viaja até o Rio de Janeiro para a primeira partida das oitavas de final da Série D. O clube capixaba faz o jogo da volta em casa, no estádio Zenor Pedrosa, no dia 14/08.
DOMINGO (7)
- Encerramento do Festival de Esportes ao Ar Livre - Insanity Mountain Forno Grande
Local: Comunidade de Forno Grande, Castelo
Horário: 7h30 - início das competições de Hike and Fly (saltos de parapente)
- Capixabão Feminino - Jogos de volta da 2ª fase
São Geraldo x MDE (Campo do São Geraldo, Serra - 15h)
Vilavelhense x Aster (Estádio Benedito Pereira, Vila Velha - 15h)
- Brasileirão Série D - Oitavas de Final
Real Noroeste x Caxias RS (Estádio José Olímpio da Rocha, Águia Branca - 15h)
O Merengue Capixaba recebe os sulistas do Caxias para o primeiro confronto das oitavas de final. O jogo de volta entre as equipes é no sábado (13/08), na casa dos adversários, e irá definir o classificado para as quartas de final da competição nacional.
Sugestão de competições
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