Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Esporte Capixaba

Agenda Esportiva #4: confira as competições do fim de semana 5 a 7/08

Acompanhe os principais eventos esportivos do Espírito Santo neste fim de semana. Competições nas montanhas e clubes capixabas brigando por vaga na série C de 2023 são os destaques
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

05 ago 2022 às 14:33

Publicado em 05 de Agosto de 2022 às 14:33

SEXTA-FEIRA (5)

  • Festival de Esportes ao Ar Livre - Insanity Mountain Forno Grande
    Local:     Comunidade Forno Grande, Castelo
    Horário: 9h - entrega de kits para a competição
    Castelo recebe a competição de esportes ao ar livres nas montanhas da região de Forno Grande. De sexta a domingo (7), o local recebe atletas de mais de nove estados e diversos países em mais de cinco categorias esportivas. Dentre as disputadas, quilometro vertical, corrida de montanha, mountain bike e várias outras.

SÁBADO (6)

  • Segundo dia do Festival de Esportes ao Ar Livre - Insanity Mountain Forno Grande
    Local:     Comunidade de Forno Grande, Castelo
    Horário: 6h - início das competições de corridas nas montanhas

  • Campeonato Estadual de Atletismo Sub-14 e Sub-23
    Local:     UFES - Campus de Goiabeiras 
    Horário: 8h30

  • Classificatória B do Brasileiro Interclubes de Basquete Sub-19
    Local:     Arena Jacaraípe, Serra
    Horário: 9h

  • Capixabão Sub-20 - Jogos de volta das semifinais 
    Tupy x Aster (Estádio do Ipiranga, Afonso Cláudio - 15h)
    Serra x Porto Vitória (Robertão, Serra - 15h)

  • Brasileirão Série D - Oitavas de Final 
    Portuguesa-RJ x Nova Venécia (Estádio Luso Brasileiro, RJ - 15h)

    O Nova Venécia viaja até o Rio de Janeiro para a primeira partida das oitavas de final da Série D. O clube capixaba faz o jogo da volta em casa, no estádio Zenor Pedrosa, no dia 14/08.

DOMINGO (7)

  • Encerramento do Festival de Esportes ao Ar Livre - Insanity Mountain Forno Grande
    Local:     Comunidade de Forno Grande, Castelo
    Horário: 7h30 - início das competições de Hike and Fly (saltos de parapente)

  • Capixabão Feminino - Jogos de volta da 2ª fase
    São Geraldo x MDE (Campo do São Geraldo, Serra - 15h)
    Vilavelhense x Aster (Estádio Benedito Pereira, Vila Velha - 15h)

  • Brasileirão Série D - Oitavas de Final
    Real Noroeste x Caxias RS (Estádio José Olímpio da Rocha, Águia Branca - 15h)

    O Merengue Capixaba recebe os sulistas do Caxias para o primeiro confronto das oitavas de final. O jogo de volta entre as equipes é no sábado (13/08), na casa dos adversários, e irá definir o classificado para as quartas de final da competição nacional. 

Sugestão de competições

Não viu sua competição aqui na nossa lista e também quer divulgação? Para sugerir competições e torneios, entre em contato pelo email: [email protected]

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Castelo Esportes Futebol Futebol Capixaba montanhas Serra Vitória (ES) Brasileirão Campeonato Brasileiro Brasileiro Série D
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Evangélicos e protestantes são a mesma coisa?
Imagem de destaque
5 sinais que mostram que o seu metabolismo pode estar desregulado
Imagem de destaque
Sexta-feira Santa: entenda o significado da data no espiritismo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados