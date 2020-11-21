Acompanhe o segundo fim de semana de jogos da E-Taça EDP das Comunidades

E-Taça EDP das Comunidades 2020 Crédito: Alberto Borém

A competição é organizada pela EDP, Central das Comunidades (CDC) e Rede Gazeta , local onde são realizados os jogos. Para os jovens competidores, técnicos e funcionários que trabalham no desenvolvimento da E-Taça, o uso de máscara é obrigatório, assim como o distanciamento social e a disponibilidade de álcool gel.

QUAIS GRUPOS JOGAM NO DOMINGO?

GRUPO G - masculino

São João Batista; Praia Grande; São Torquato; Feu Rosa.

GRUPO H - masculino

Padre Gabriel; Caratoíra; Vila Nova de Colares; Jesus de Nazareth; São Pedro.

QUAL É A FORMA DE DISPUTA?

Oito grupos foram formados na disputa do masculino. Dois deles com cinco comunidades. Outras seis, com quatro. Avançam as duas melhores equipes de cada grupo, que chegarão até às oitavas de final, com 16 equipes. As duas melhores comunidades vão disputar a grande final, no dia 13 de dezembro.

No feminino, são dois grupos com cinco equipes. Apenas uma equipe de cada grupo será eliminada ao fim da primeira fase. Após os primeiros jogos, oito melhores comunidades - de um total de dez, se reencontram nas quartas de final. A final também será decidida no dia 13 do próximo mês.

PROGRAMAÇÃO DE JOGOS

Na E-Taça EDP das Comunidades os jogos foram separados em arenas, que possuem cores diferentes e programações únicas. Assim, a programação de sábado e domingo contemplam partidas e determinada arena, isso é, local de disputa. A seguir, você encontra os jogos das quatro arenas, separadas pelo horário de cada uma.

ARENA AZUL

A partir das 10h, jogam equipes do Grupo G masculino. À tarde, comunidades disputam as vagas de classificação do grupo H, também masculino.

10h - São Torquato x São João Batista;



11h - São João Batista x Feu Rosa;

12h - São Torquato x Feu Rosa.

14h - São Pedro x Vila Nova de Colares;

15h - Padre Gabriel x São Pedro;

16h - Caratoíra x Jesus de Nazareth;

17h - Padre Gabriel x Jesus de Nazareth;

18h - Caratoíra x Vila Nova de Colares.

ARENA VERMELHA

A partir das 10h, jogam equipes do Grupo G masculino. À tarde, comunidades disputam as vagas de classificação do grupo H, também masculino.

10h - Praia Grande x Feu Rosa;

11h - Praia Grande x São Torquato;

12h - São João Batista x Praia Grande.

14h - Padre Gabriel x Caratoíra;

15h - Jesus de Nazareth x Vila Nova de Colares;

16h - Vila Nova de Colares x Padre Gabriel;

17h - São Pedro x Caratoíra;

18h - Jesus de Nazarethx São Pedro.

ARENA VERDE

A partir das 10h, jogam equipes do Grupo G masculino. À tarde, comunidades disputam as vagas de classificação do grupo H, também masculino.

10h - Feu Rosa x São Torquato;

11h - São João Batista x São Torquato;

12h - Feu Rosa x São João Batista.

14h - Jesus de Nazareth x Padre Gabriel;

15h - Vila Nova de Colares x Caratoíra;

16h - Vila Nova de Colares x São Pedro;

17h - São Pedro x Padre Gabriel;

18h - Jesus de Nazareth x Caratoíra.

ARENA AMARELA

A partir das 10h, jogam equipes do Grupo G masculino. À tarde, comunidades disputam as vagas de classificação do grupo H, também masculino.

10h - Praia Grande x São João Batista;

11h - Feu Rosa x Praia Grande;

12h - São Torquato x Praia Grande.