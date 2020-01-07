Mais de 60 corpos de indigentes estão à espera de enterro digno no ES

Fachada do SML de Cachoeiro onde estão 23 corpos para apenas 18 gavetas disponíveis Crédito: Foto do leitor

Pelo menos 66 corpos de indigentes estão à espera de enterros dignos no Espírito Santo. Os restos mortais estão no Departamento Médico-Legal, em Vitória, e nos Serviços Médicos-Legais de Linhares, Cachoeiro e Colatina. Na Capital estão 35; em Cachoeiro, 23; e Colatina e Linhares têm quatro corpos, cada.

NO SML DE CACHOEIRO, 23 CORPOS PARA 18 GAVETAS NO S

Em uma vistoria realizada hoje (7) junto com servidores da Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Delegado Danilo Bahiense (PSL) encontrou, no SML de Cachoeiro, gavetas que tinham mais de um corpo. Por lá existem 18 gavetas disponíveis, mas há 23 mortos na unidade, fora as ossadas.

Bahiense observou que em Colatina a situação tem se agravado por falta de motorista, em determinados dias da semana, para recolher corpos de vítimas de mortes violentas.

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“Estive hoje em Cachoeiro e o serviço tem ficado sem médicos em pelo menos dois dias da semana e há uma carência gigantesca de servidores. As prefeituras também precisam fazer o dever de casa e proporcionar vagas para enterrar os indigentes. É preciso haver parceria para que a Polícia Civil não fique ainda mais sobrecarregada”, alerta Bahiense, presidente da Comissão de Segurança.