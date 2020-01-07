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Leonel Ximenes

Mais de 60 corpos de indigentes estão à espera de enterro digno no ES

Os restos mortais estão no Departamento Médico-Legal, em Vitória, e nos Serviços Médicos-Legais de Linhares, Cachoeiro e Colatina

Públicado em 

07 jan 2020 às 18:19
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Fachada do SML de Cachoeiro onde estão 23 corpos para apenas 18 gavetas disponíveis Crédito: Foto do leitor
Pelo menos 66 corpos de indigentes estão à espera de enterros dignos no Espírito Santo. Os restos mortais estão no Departamento Médico-Legal, em Vitória, e nos Serviços Médicos-Legais de Linhares, Cachoeiro e Colatina. Na Capital estão 35; em Cachoeiro, 23; e Colatina e Linhares têm quatro corpos, cada.

NO SML DE CACHOEIRO, 23 CORPOS PARA 18 GAVETAS NO S

Em uma vistoria realizada hoje (7) junto com servidores da Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Delegado Danilo Bahiense (PSL) encontrou, no SML de Cachoeiro, gavetas que tinham mais de um corpo. Por lá existem 18 gavetas disponíveis, mas há 23 mortos na unidade, fora as ossadas.
Bahiense observou que em Colatina a situação tem se agravado por falta de motorista, em determinados dias da semana, para recolher corpos de vítimas de mortes violentas. 

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SMLs de Colatina e Linhares sem médicos-legistas neste domingo

“Estive hoje em Cachoeiro e o serviço tem ficado sem médicos em pelo menos dois dias da semana e há uma carência gigantesca de servidores. As prefeituras também precisam fazer o dever de casa e proporcionar vagas para enterrar os indigentes. É preciso haver parceria para que a Polícia Civil não fique ainda mais sobrecarregada”, alerta Bahiense, presidente da Comissão de Segurança.
Além da falta de servidores, o acúmulo de corpos no DML da Capital e nos SMLs  do interior acontece  devido aos trâmites burocráticos na Justiça e à falta de vagas nos cemitérios municipais.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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