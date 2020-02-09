Mãe e filha unidas em projeto de acessibilidade em Cachoeiro

Quando tinha 11 anos ela precisou mudar de escola. A sala em que estudava ficava no terceiro andar e a cantina no primeiro então, por muitas vezes, ela lanchou sozinha por depender de uma pessoa para chegar até a cantina, já que a rampa era inclinada e passava por fora da escola. E, às vezes, quando ela chegava, as amigas já estavam subindo. Ela foi se sentindo excluída dos momentos de lazer. Depois também teve a fase em que ela tentou fazer um curso para a prova do Ifes e os dois cursinhos da cidade tinham escadas enormes e o andador dela não entrava no banheiro. Mas 2018 foi o ano mais difícil. Luísa fez 15 anos e quis sair sozinha, sem a mãe, como toda adolescente. E as dificuldades aumentaram muito. Quando ela era criança, eu pegava no colo e levava para todos os lugares, mas quando ela começou a querer sair sozinha eu vi que alguns lugares eram impossíveis. E quem tem adolescente em casa sabe que eles querem liberdade, querem sair, querem ir ao cinema e aproveitar. A falta de acessibilidade em restaurantes, casas de festas, lanchonetes e sorveterias dificulta muito. Ela foi convidada para muitas festas de 15 anos e as casas de festas nem sempre tinham acessibilidade, então, ela acabava ficando muito restrita e dependendo sempre de uma pessoa para sair e se divertir. Também é comum eu sair com Luísa e precisar usar a vaga reservada para pessoas com deficiência, mas encontrar ocupada por um carro sem o adesivo e o cartão que lhe dá o direito. Outra dificuldade muito grande são as calçadas, que são péssimas em Cachoeiro e no Brasil em geral. Os carros estacionam nas poucas rampas de acesso às calçadas.