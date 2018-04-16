Governo encontra benefícios irregulares pagos a idosos e deficientes

Fraude: 17 mil mortos continuavam recebendo a assistência correspondente a um salário mínimo Crédito: Pixabay

O pente fino nos programas sociais permitiu ao governo identificar 151 mil auxílios irregulares pagos a idosos e deficientes a baixa renda, o Benefício de Prestação Continuada (BPC). O cancelamento desses benefícios pode gerar uma economia de R$ 1 bilhão por ano, mas o processo é moroso, segundo o ministro do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame. Para facilitar a suspensão dos pagamentos, ele disse que será publicado um decreto nos próximos dias. Também foram encontrados 17 mil mortos que continuavam recebendo a assistência, correspondente a um salário mínimo.

Segundo o ministro, foram encontrados beneficiários com renda familiar per capita de até seis salários mínimos. O critério que vem sendo adotado pelo governo é de uma renda per capita de meio salário mínimo.

A revisão dos programas também resultou na suspensão de 400 mil auxílios doença, o que gerou economia de R$ 5,7 bilhões em dois anos. Em média, 80% dos beneficiários não se enquadram nas regras para acessar ao benefício e, a expectativa é obter uma redução de despesas de R$ 15,7 bilhões ao fim do trabalho de pente fino.

"Isso é mais do que a privatização da Eletrobras", disse o ministro.

Ele mencionou que no caso das aposentadorias por invalidez, 30% dos benefícios são irregulares, pagos a pessoas que têm condições de trabalhar. Entre os exemplos, ele citou auxílio pago a gestantes há mais de dez anos, atletas e "cegos que dirigem". Beltrame classificou de "desleixo" o fato de os governo não terem revisado periodicamente os benefícios.