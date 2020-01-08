  • Início
  • Lula critica PH em entrevista: "O Paulo Hartung virou assessor?"
Leonel Ximenes

Lula critica PH em entrevista: "O Paulo Hartung virou assessor?"

Ex-presidente da República criticou o ex-governador do ES por ter se aliado ao apresentador Luciano Huck

Publicado em 08 de Janeiro de 2020 às 16:28

O presidente Lula recebe o governador Paulo Hartung no começo de 2003, uma semana após ambos tomarem posse dos seus cargos Crédito: EBC
Numa longa entrevista para o site Diário do Centro do Mundo, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não poupou críticas ao ex-governador do Espírito Santo Paulo Hartung. A razão é pelo fato de o capixaba estar tendo a imagem atrelada ao apresentador Luciano Huck, que começa a figurar como um possível pré-candidato à Presidência da República, em 2022.
Para Lula, seria melhor se Hartung fosse um candidato, e não Huck. "O Paulo Hartung virou assessor? Esse cara era governador (do Espírito Santo), poderia se candidatar, ele sabe que é mais preparado, mas acha que trabalhando para o Huck a Globo vai dar colher de chá", alfinetou Lula.

Para Lula, quando os políticos ficam procurando pessoas que não são políticos para ser candidatos, é sinal de que "as coisas estão muito ruins".

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

