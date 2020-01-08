Lula critica PH em entrevista: "O Paulo Hartung virou assessor?"

Numa longa entrevista para o site Diário do Centro do Mundo, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não poupou críticas ao ex-governador do Espírito Santo Paulo Hartung. A razão é pelo fato de o capixaba estar tendo a imagem atrelada ao apresentador Luciano Huck, que começa a figurar como um possível pré-candidato à Presidência da República, em 2022.
Para Lula, seria melhor se Hartung fosse um candidato, e não Huck. "O Paulo Hartung virou assessor? Esse cara era governador (do Espírito Santo), poderia se candidatar, ele sabe que é mais preparado, mas acha que trabalhando para o Huck a Globo vai dar colher de chá", alfinetou Lula.
Para Lula, quando os políticos ficam procurando pessoas que não são políticos para ser candidatos, é sinal de que "as coisas estão muito ruins".