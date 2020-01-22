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Futebol

Lincoln no Real Madrid: "Manda logo o número da conta, Mengão!"

Leitores abordaram a possibilidade de venda do atacante capixaba com bom humor, após jornal espanhol informar que o jogador, criado em Feu Rosa, na Serra, está na mira do Real Madrid

Publicado em 22 de Janeiro de 2020 às 13:45

Públicado em 

22 jan 2020 às 13:45

Colunista

O atacante capixaba Lincoln  Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Real Madrid, ao acertar a compra de Reinier, do Flamengo,  garantiu a preferência pelo jogador capixaba Lincoln, nascido e criado em Feu Rosa, na Serra. A informação foi dada pelo jornal espanhol Mundo Desportivo, especializado na cobertura do Real Madrid.

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Foi o suficiente para torcedores do time carioca se manifestarem na página de A Gazeta, no Facebook. E, claro, torcedores das equipes rivais não ficaram de fora. Não faltaram provocações e ironias sobre a possível ida do capixaba para a Espanha. Confira abaixo alguns dos comentários.
Vai com Deus, garotinho! Manda logo o número da conta, Mengão! (Dori Amorim)
Acho que fica mais fácil levar o Real pro Rio. (Wagner Zambom)
Tava fazendo hora extra no Flamengo! Vai com Deus! (Renato Friedrich)
Lincoln é um exímio atacante, será o Benzema de Madrid. Tem bom posicionamento, faro de gols, ajuda na marcação e é ídolo da Nação! Sentiremos a falta desse grande atacante. Cuida bem dele Real Madrid! (Douglas Costa)
Fraquíssimo jogador. (Humaithan Mandato)
Depois que Real Madrid levou um chapéu do Barcelona, tá atirando pra tudo quanto é lado pra não perder um "futuro" Neymar. Quer se vingar de qualquer jeito. Kkkkkkkkk (Leandro Loppes)
Obrigado, Real Madrid, nunca mais torcerei pro Barcelona e se vcs levarem o Vitinho batizo um filho meu com o nome de Santiago Bernabéu. (Neudimar Louzada Borba)
Real Madrid só tá tomando ferro de jogador do Flamengo. (Jonas Pereira)
Coitado do Real Madrid, desmanchando o time cada vez mais com essas contratações. (Junior Guilherme)
Esse perna de pau não joga bem nem no Flamengo, será que o Real quer mesmo? Quem dera que fosse, seria um pé duro a menos na SeleFla. (Bozinho Cunha)
Se comprar, não vale devolver mais hein! (Rubens Quirino)
Real Madrid montando seu time C pra emprestar! (Romario Dutra)
Real Madrid deve estar lavando dinheiro com esse monte de moleque do Flamengo, nenhum vingou e eles continuam gastando milhões. (Luiz Sergio)
Só pode ter treta nisso, não é possível que o Real Madrid não aprendeu com Vinicius Jr. (Felipe Cirilo)
Levo no aeroporto fácil fácil (Raymison Oliveira)

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