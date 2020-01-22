Lincoln no Real Madrid: "Manda logo o número da conta, Mengão!"

O atacante capixaba Lincoln Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O Real Madrid, ao acertar a compra de Reinier, do Flamengo, garantiu a preferência pelo jogador capixaba Lincoln , nascido e criado em Feu Rosa, na Serra. A informação foi dada pelo jornal espanhol Mundo Desportivo, especializado na cobertura do Real Madrid.

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Foi o suficiente para torcedores do time carioca se manifestarem na página de A Gazeta, no Facebook. E, claro, torcedores das equipes rivais não ficaram de fora. Não faltaram provocações e ironias sobre a possível ida do capixaba para a Espanha. Confira abaixo alguns dos comentários.

Vai com Deus, garotinho! Manda logo o número da conta, Mengão! (Dori Amorim)

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Acho que fica mais fácil levar o Real pro Rio. (Wagner Zambom)

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Tava fazendo hora extra no Flamengo! Vai com Deus! (Renato Friedrich)

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Lincoln é um exímio atacante, será o Benzema de Madrid. Tem bom posicionamento, faro de gols, ajuda na marcação e é ídolo da Nação! Sentiremos a falta desse grande atacante. Cuida bem dele Real Madrid! (Douglas Costa)

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Fraquíssimo jogador. (Humaithan Mandato)

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Depois que Real Madrid levou um chapéu do Barcelona, tá atirando pra tudo quanto é lado pra não perder um "futuro" Neymar. Quer se vingar de qualquer jeito. Kkkkkkkkk (Leandro Loppes)

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Obrigado, Real Madrid, nunca mais torcerei pro Barcelona e se vcs levarem o Vitinho batizo um filho meu com o nome de Santiago Bernabéu. (Neudimar Louzada Borba)

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Real Madrid só tá tomando ferro de jogador do Flamengo. (Jonas Pereira)

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Coitado do Real Madrid, desmanchando o time cada vez mais com essas contratações. (Junior Guilherme)

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Esse perna de pau não joga bem nem no Flamengo, será que o Real quer mesmo? Quem dera que fosse, seria um pé duro a menos na SeleFla. (Bozinho Cunha)

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Se comprar, não vale devolver mais hein! (Rubens Quirino)

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Real Madrid montando seu time C pra emprestar! (Romario Dutra)

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Real Madrid deve estar lavando dinheiro com esse monte de moleque do Flamengo, nenhum vingou e eles continuam gastando milhões. (Luiz Sergio)

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Só pode ter treta nisso, não é possível que o Real Madrid não aprendeu com Vinicius Jr. (Felipe Cirilo)

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