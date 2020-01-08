Leitores discutem prós e contras do carnaval no Centro de Vitória

Bloco na Jerônimo Monteiro no carnaval de rua de Vitória Crédito: Vitor Jubini

, foi o suficiente para movimentar os internautas nas redes sociais de A Gazeta. Mesmo que ele tenha ressaltado que a ideia inicial é manter os festejos no Centro, o que foi confirmado logo depois pelo prefeito Luciano Rezende, muitos leitores indicaram outros locais em que a folia poderia ser realizada sem causar transtornos aos moradores. Aqueles que defendem o fortalecimento do carnaval na região também deixaram seus argumentos. "Estamos avaliando a possibilidade de retirar os festejos da Avenida Jerônimo Monteiro". A declaração do secretário de Cultura de Vitória, Francisco Grijó, sobre o carnaval na cidade, em entrevista ao Divirta-se foi o suficiente para movimentar os internautas nas redes sociais de A Gazeta. Mesmo que ele tenha ressaltado que a ideia inicial é manter os festejos no Centro, o que foi confirmado logo depois pelo prefeito Luciano Rezende, muitos leitores indicaram outros locais em que a folia poderia ser realizada sem causar transtornos aos moradores. Aqueles que defendem o fortalecimento do carnaval na região também deixaram seus argumentos.

Um dos motivos alegados para a remodelação do carnaval no Centro são as reclamações dos moradores sobre o tumulto e a violência. O prefeito Luciano Rezende, após a repercussão, confirmou a folia em seu Twitter. "Para ficar claro: apoio o Desfile de Escolas de Samba e Carnaval de Vitória, INTENSAMENTE, mesmo sob críticas de quem não entende a importância do investimento na economia, turismo e cultura... o nosso Carnaval no Centro é um sucesso, está mantido e evolui cada vez +!"

De qualquer forma, a possibilidade de mudança mobilizou os leitores e provocou muita discussão. Foram mais de 400 comentários deixados na página de A Gazeta no Facebook, confira a nossa seleção:

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Prezados moradores, pensem maior: exijam do Poder Público que deem segurança e limpeza, se é isso que incomoda! Ignorar que os carnavais de rua geram renda, atraem turistas, divulgam o Estado e a cidade é condenar Vitória e o Espírito Santo ao obscurantismo de sempre. É um pensamento pequeno e provinciano desconsiderar os benefícios que essa festa popular tem trazido para Vitória e, especialmente, para o Centro. (Viviane Pimentel)

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Um rodízio anual será que não seria uma boa? Av. Vitória, Reta da Penha e as avenidas ali do Centro poderiam ser revezadas. Assim não ficava todo ano em um só lugar. (Karol Petzold)

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O problema é a falta de limite do mesmo povo sem educação de sempre, após os blocos. Se tivéssemos mais banheiros espalhados pelo Centro (questão de limpeza) e policiamento para, às 22h, por exemplo, fazer com que pessoas que estivessem com carro de som alto e afins sumissem do Centro, tomando uma bela multa, aí sim. Com organização, todo mundo sai ganhando. Mas é trabalho que ninguém quer, né? Mais fácil proibir. (Camilla Ferreira Paulino da Silva)

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Poderia ser feito um estudo e levar o carnaval de rua para o início da Avenida Norte Sul, em Jardim Camburi. Talvez ali seja o melhor local para se realizar. (Andre Cerri)

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Sou moradora do Centro. O que acontece aqui não é carnaval. O que presenciamos é um grande consumo de álcool, drogas, barulho infernal, além da total falta de respeito. Ainda temos que conviver com sexo explícito e sujeiras pelas ruas e escadarias. E como não bastasse, temos ainda o problema do trânsito. Mesmo com as licenças dadas aos veículos pela PMV aos moradores, fica totalmente impossível transitar. Ou seja, ficamos presos em casa. Caso haja alguma ocorrência que seja necessário o atendimento de uma ambulância, o paciente morre devido o caos que fica o trânsito. (Vanessa Brasiliense)

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É tanto transtorno, tanto lixo, tanto trânsito, é melhor colocarem todos no Sambão do Povo. Se você defende o carnaval no centro de Vitória, mude-se pra lá e fomente a folia em frente a sua casa, pois pimenta nos olhos dos outros é refresco. (Douglas Buter)

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O carnaval gera milhões na cidade... todos ganham dinheiro! Começando por hotéis, ambulantes, catadores de reciclável, trazendo visibilidade pro Estado. empregos gerados e turismo pra cidade! Quem não gosta fica em casa ou viaja e deixa seu dinheiro pra outro Estado #soacho (Natasha Colar)

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Sugiro mudar o local para o Sambão do Povo, mais espaço e todos ficam satisfeitos. Ninguém atrapalha ninguém. O Centro de Vitória não comporta tal evento. (Marcelina Paula)

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Povo brega, isso acontece uma vez no ano. O pessoal reclama que a prefeitura gasta muito dinheiro, mas também recolhe imposto com turismo. Ajuda aí galera, é uma vez ao ano e só. (Pedro Paulo)

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O que são três dias de festas diante de 362 dias de silêncio? (Josué Nunes)

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Se aqui nada pode aconselho que o povo vá pra BH, Rio, SP, Recife e Salvador, onde acontecerão grandes carnavais bem organizados, estruturados e policiados. Vitória tem potencial, mas preferem manter como a Cidade do Nada Pode. (Johnny Davi Bagatelas)

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Putz, complicado ter algo na cidade do interior de Vitória, Jardim da Penha não pode, no Triângulo reclamam, Vital em Jardim Camburi não pode, agora Centro também... Difícil, Vitória uma verdadeira cidade de interior... (Fábio Siqueira Do Nascimento)

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Ano passado precisei ir ao pronto-socorro de madrugada e foi um caos, precisamos ficar gritando com as pessoas pra saírem da frente do carro e ninguém aparece pra orientar. (Fabiana Bissoli)

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