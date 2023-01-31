Divirta-se com o Jewels. Jogue aqui

Neste quebra-cabeça dinâmico, o jogador completa os níveis ao formar sequências de três ou mais joias da mesma cor, na vertical ou na horizontal. Para isso, deve eliminar e substituir as joias coloridas que não combinam.
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