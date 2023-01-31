Divirta-se com o Caça-palavras. Jogue aqui

No caça-palavras, o objetivo é encontrar as palavras que estão indicadas acima do quadro. Assim que achar alguma, clique na primeira e depois na última letra para marcá-la.
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