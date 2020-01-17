Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Janeiro é o mês Branco, um alerta sobre a saúde mental
Saúde

Janeiro é o mês Branco, um alerta sobre a saúde mental

Campanha dissemina conhecimento e informações sobre depressão, ansiedade e outros transtornos, contribuindo para diminuir o preconceito que ainda paira quanto ao tema

Publicado em 17 de Janeiro de 2020 às 04:00

Públicado em 

17 jan 2020 às 04:00
Caio Neri

Colunista

Caio Neri

Campanha do Janeiro Branco Crédito: Divulgação
Surgida em 2014, a campanha Janeiro Branco busca alertar à população sobre a importância da saúde mental, disseminando conhecimento e informações sobre depressão, ansiedade e outros transtornos, contribuindo para diminuir o preconceito que ainda paira quanto ao tema e à busca por ajuda de profissionais da psiquiatria e da psicologia.
Já tive a oportunidade de escrever que tal preconceito é ranço dos tempos em que não se sabia como lidar com qualquer tipo de doença mental, o que retarda ou impede o tratamento, podendo agravar os sintomas. A psiquiatria é uma especialidade relativamente nova e teve como marco o trabalho dos médicos franceses Philippe Pinel e Jean-Étienne Esquirol, que defenderam que quem sofre de transtornos mentais é doente e, por isso, deve receber tratamento médico.
Hoje, a ciência já sabe que os transtornos mentais são um verdadeiro processo químico e seu aparecimento independe da vontade da pessoa. Por isso, elas precisam de tratamento médico e psicológico e, muitas vezes, dependem de intervenção medicamentosa.

Veja Também

Limitar as prerrogativas do advogado é afrontar direitos

2020 apresenta uma possibilidade de renovação política

Reajuste das tarifas do Transcol é simplesmente um absurdo

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), os transtornos mentais são responsáveis por mais de um terço do total de incapacidades nas Américas (principalmente os transtornos de humor e de ansiedade), entretanto, os investimentos ainda estão aquém do necessário para assegurar o tratamento e acompanhamento nos sistemas públicos de saúde. O Brasil ocupa a 11ª posição entre os países com mais ansiosos. E a tendência, mantido o panorama atual, é que a situação se agrave.
Não é incomum que transtornos mentais sejam diagnosticados com maior frequência em pessoas mais jovens. Ademais, nota-se um movimento global indicativo de desequilíbrio emocional, basta atentar aos crescentes conflitos decorrentes de questões banais, o aumento das intolerâncias, a escalada da violência gratuita e alta competitividade nas relações interpessoais, que, por sinal, estão cada vez mais esvaziadas em seus conteúdos.

Veja Também

Ainda falta muita consciência negra na sociedade brasileira

Liberação da maconha medicinal representa avanço científico

Quando a violência vem do próprio Estado e da polícia, em quem confiar?

Na 5ª edição do Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, a Associação Americana de Psiquiatria propôs a correta abordagem para questões atuais no âmbito da saúde mental, como no Transtorno do Luto Complexo Persistente, no Transtorno do Jogo pela Internet e no Transtorno Neurocomportamental Associado a Exposição Pré-natal ao Álcool.

Veja Também

O direito à saúde está debilitado e foi parar na UTI

Todos esses novos e os demais transtornos já catalogados não são “mimimi”, eles impactam na vida social, profissional e pessoal, podendo trazer a tona embotamento (redução significativa da intensidade da expressão emocional), labilidade (variabilidade anormal do afeto com mudanças repetidas, rápidas e abruptas na expressão do afeto), agitação psicomotora, alogia (empobrecimento do pensamento inferido pela observação da fala e do comportamento relativo à linguagem), anosognosia (uma pessoa com uma doença parece não ter conhecimento da existência desta) e fatigabilidade (tendência a ficar facilmente fatigado).
Daí a importância do Janeiro Branco. O ideal seria que todos passassem por uma avaliação de saúde mental e frequentassem uma terapia, ao menos para aprender a conviver melhor com aqueles que precisam dessa ajuda e não procuram.

Caio Neri

E graduado em Direito pela Ufes e assessor juridico do Ministerio Publico Federal (MPF). Questoes de cidadania e sociedade tem destaque neste espaco.

Tópicos Relacionados

Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cachoeiro tem hotéis lotados e entra nos ajustes finais para a apresentação de Roberto Carlos
Agenda HZ: Roberto Carlos, festival de cerveja e Prainha Vive agitam o fim de semana no ES
Fãs se preparam para o show de Roberto Carlos em Cachoeiro de Itapemirim
Imagem BBC Brasil
Irã declara Estreito de Ormuz 'completamente reaberto' durante o restante do cessar-fogo com EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados