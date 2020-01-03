"Já vivemos em guerra, será que ninguém vê?", diz leitora sobre ataque

Embaixada dos EUA pediu aos seus cidadãos que abandonem o Iraque Crédito: Pixabay

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A tensão provocada pela ação dos EUA e a possibilidade de um conflito movimentaram as redes sociais, com leitores fazendo desde análises sérias do contexto até humor com a situação, como é comum entre os usuários. Abaixo, uma seleção dos comentários deixados em matérias de A Gazeta.

Já estamos vivendo em guerra, será que ninguém vê?? Aff (Pricila do Cleison)

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Não vai acontecer nada (André Coser)

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Meu Deus. Ao invés de invocarem o diálogo, a paz, querem guerra. É triste o que está acontecendo no mundo com esse tipo de governante (Franciele Albeck)

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Mais não dá pra atacar só os EUA, não? Tem mesmo que ser mundial essa guerra? Kkkkk (Ana Paula Bastos)

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O Irã atacou refinaria da Arábia Saudita, derrubou drone dos EUA em espaço internacional, sequestrou petroleiro da Inglaterra e ainda atacou a embaixada dos EUA no Iraque, quem está louco por guerra há muito tempo não é o Trump. “Quem com ferro fere, com ferro é ferido.” (Dilmar Ancântara Benites)

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As empresas ianques exploram as riquezas iraquianas e ainda querem que o povo de lá aceite. É o império querendo dominar a vontade de povos autônomos? Só com informação de WhatsApp e de manchetes da mídia não se conhece geopolítica. (Raimundo Medeiros)

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Difícil a vida do Pato Donald. Se fere é fera, se ignora lhe cabe a incompetência. Estão testando sua testosterona. Penso que ele deu um recado aos seus adversários incluído ali no ato os políticos democratas. O ataque lhe vai ser útil para frear as ambições regionais do Irã e de seu par, a República Democrática da Coreia do Norte ao menos por algum tempo... (Henrique Mayer Souza )

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As potências mundiais: guerra, biotecnologia bélica… Brasil: É guerra? Vou trabalhar não! Partiu praia, breja, farofa e Raça Negra (Débora Lopes)

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Se são só "retaliações", então vão mexer nos bolsos. Petróleo vai para as alturas. (Rosimeri Venturini)

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Isso pode dá uma merda das grandes, mas o valor dos combustíveis vão ter uma alta antes da merda. (Jefferson Marçal Marçal)

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Acabei de enviar um ofício aos dois países pra que eles não utilizem bombas nem mísseis com barulho por causa dos pets. Acredito que serei ouvido e os cachorros não serão atormentados. (Carlos Alberto)

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