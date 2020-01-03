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Bombardeio dos EUA

"Já vivemos em guerra, será que ninguém vê?", diz leitora sobre ataque

Leitores reagiram com preocupação, mas também com humor, às notícias do ataque dos EUA que pode ser o estopim de um novo conflito no Oriente Médio

Publicado em 03 de Janeiro de 2020 às 12:47

Públicado em 

03 jan 2020 às 12:47

Colunista

Embaixada dos EUA pediu aos seus cidadãos que abandonem o Iraque Crédito: Pixabay
ataque norte-americano com mísseis ao aeroporto de Bagdá, no Iraque, causou a morte do general iraniano Qassem Soleimani e provocou a reação do líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, que já alertou que "uma retaliação está esperando" Washington. O Pentágono confirmou em comunicado que os EUA foram responsáveis pelo bombardeio. 

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A tensão provocada pela ação dos EUA e a possibilidade de um conflito movimentaram as redes sociais, com leitores fazendo desde análises sérias do contexto até humor com a situação, como é comum entre os usuários. Abaixo, uma seleção dos comentários deixados em matérias de A Gazeta.
Já estamos vivendo em guerra, será que ninguém vê?? Aff  (Pricila do Cleison)
Não vai acontecer nada (André Coser)
Meu Deus. Ao invés de invocarem o diálogo, a paz, querem guerra. É triste o que está acontecendo no mundo com esse tipo de governante (Franciele Albeck)
Mais não dá pra atacar só os EUA, não? Tem mesmo que ser mundial essa guerra? Kkkkk (Ana Paula Bastos)
O Irã atacou refinaria da Arábia Saudita, derrubou drone dos EUA em espaço internacional, sequestrou petroleiro da Inglaterra e ainda atacou a embaixada dos EUA no Iraque, quem está louco por guerra há muito tempo não é o Trump. “Quem com ferro fere, com ferro é ferido.” (Dilmar Ancântara Benites)
As empresas ianques exploram as riquezas iraquianas e ainda querem que o povo de lá aceite. É o império querendo dominar a vontade de povos autônomos? Só com informação de WhatsApp e de manchetes da mídia não se conhece geopolítica. (Raimundo Medeiros)
Difícil a vida do Pato Donald. Se fere é fera, se ignora lhe cabe a incompetência. Estão testando sua testosterona. Penso que ele deu um recado aos seus adversários incluído ali no ato os políticos democratas. O ataque lhe vai ser útil para frear as ambições regionais do Irã e de seu par, a República Democrática da Coreia do Norte ao menos por algum tempo... (Henrique Mayer Souza )
As potências mundiais: guerra, biotecnologia bélica… Brasil: É guerra? Vou trabalhar não! Partiu praia, breja, farofa e Raça Negra (Débora Lopes)
Se são só "retaliações", então vão mexer nos bolsos. Petróleo vai para as alturas. (Rosimeri Venturini
Isso pode dá uma merda das grandes, mas o valor dos combustíveis vão ter uma alta antes da merda. (Jefferson Marçal Marçal)
Acabei de enviar um ofício aos dois países pra que eles não utilizem bombas nem mísseis com barulho por causa dos pets. Acredito que serei ouvido e os cachorros não serão atormentados. (Carlos Alberto)
É de rir uma notícia dessas… se os EUA quiser, risca esse país do mapa. (Batista Bitencourt)

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