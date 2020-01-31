Já está nas ruas: novo aparelho da PM identifica carro roubado no ES

A Polícia Militar
está utilizando um aparelho controlador de velocidade capaz de identificar carros roubados
. Ao todo, três destes equipamentos já estão sendo usados pela PM nas blitze de trânsito e outras operações da corporação no ES.
O aparelho é equipado com a tecnologia OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres), que também é utilizada nos cercos eletrônicos. O dispositivo indica ao policial a existência de alguma restrição no veículo antes que ele passe pelo ponto de fiscalização da PM.
Com o posicionamento do leitor em local estratégico, a leitura da placa do veículo é feita de maneira totalmente automatizada, e caso seja identificada alguma restrição, as informações são enviadas remotamente ao notebook, localizado junto ao militar do ponto de abordagem, e dessa forma é possibilitada a intervenção.
Outra novidade nas blitze é a multa aplicada pelo celular, mediante o chamado talonário eletrônico. O policial militar registra a ocorrência diretamente nos smartphones fornecidos pelo seu batalhão. Posteriormente, as notificações são enviadas instantaneamente à Subseção de Multas da Unidade, de maneira remota, eliminando o trâmite de papel por vários setores.