Leonel Ximenes

Já está nas ruas: novo aparelho da PM identifica carro roubado no ES

O dispositivo indica ao policial a existência de alguma restrição no veículo antes que ele passe pelo ponto de fiscalização da Polícia Militar

Publicado em 31 de Janeiro de 2020 às 05:00

Colunista

O aparelho é equipado com a tecnologia OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres), que também é utilizada nos cercos eletrônicos Crédito: PMES
Polícia Militar está utilizando um aparelho controlador de velocidade capaz de identificar carros roubados. Ao todo, três destes equipamentos já estão sendo usados pela PM nas blitze de trânsito e outras operações da corporação no ES.
O aparelho é equipado com a tecnologia OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres), que também é utilizada nos cercos eletrônicos. O dispositivo indica ao policial a existência de alguma restrição no veículo antes que ele passe pelo ponto de fiscalização da PM.

Com o posicionamento do leitor em local estratégico, a leitura da placa do veículo é feita de maneira totalmente automatizada, e caso seja identificada alguma restrição, as informações são enviadas remotamente ao notebook, localizado junto ao militar do ponto de abordagem, e dessa forma é possibilitada a intervenção.

MULTA APLICADA PELO CELULAR

Outra novidade nas blitze é a multa aplicada pelo celular, mediante o chamado talonário eletrônico. O policial militar registra a ocorrência diretamente nos smartphones fornecidos pelo seu batalhão. Posteriormente, as notificações são enviadas instantaneamente à Subseção de Multas da Unidade, de maneira remota, eliminando o trâmite de papel por vários setores.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

