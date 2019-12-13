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Presente indesejado

Impostos representam até 80% do preço de presentes de Natal

Entre os  itens mais desejados  pela criançada e com maior peso da carga tributária está o videogame

Publicado em 13 de Dezembro de 2019 às 04:00

Públicado em 

13 dez 2019 às 04:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Movimentação de pessoas em shopping durante período de Natal  Crédito: Ricardo Medeiros
Nem mesmo o período natalino, que inspira sentimentos positivos  e boas ações, escapa de uma velha e nada agradável conhecida do brasileiro:  a carga tributária. Apesar do esforço de várias famílias em pesquisar preços e buscar promoções ,  é difícil fugir dos altos índices de imposto em produtos que são muito comercializados nessa época. Há mercadorias em que o peso do tributo em  presentes de Natal chega a 80%. 
Um desses exemplos é o do videogame, conforme conta o advogado tributarista Samir Nemer. Ele fez um levantamento dos itens que são bem desejados nessa época e que sofrem com a forte incidência tributária. Atrás do game, outro presente  muito comprado  são os perfumes importados, que registram uma carga de praticamente 79%. No ramo de vestuário e calçados, as maiores cargas são do tênis importado (58,59%) e do tênis nacional (44%).
Entre os serviços, a pesquisa aponta que o almoço em restaurante é servido com carga de imposto de 32,30%, o que torna as confraternizações ou reuniões bem mais caras.  E aqueles que não abrem mão de brindar com amigos e familiares devem estar dispostos  a pagar quase 70%  de impostos no vinho importado.
A elevada tributação dos presentes se deve ao fato de serem considerados bens supérfluos. Segundo Nemer, “no Brasil, a tributação é muito concentrada no consumo, o que acaba elevando os preços dos itens e, muitas vezes, impedindo que o contribuinte consuma mais e melhor”. Para ele, mesmo o consumidor não tendo escapatória dos impostos, é importante sempre pedir a nota fiscal com a discriminação do tributo.
"O conhecimento do quanto se paga de imposto pode fortalecer a cobrança do contribuinte por serviços melhores e mais eficientes"
Samir Nemer - Advogado tributarista

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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