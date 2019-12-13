Impostos representam até 80% do preço de presentes de Natal

Movimentação de pessoas em shopping durante período de Natal Crédito: Ricardo Medeiros

Nem mesmo o período natalino, que inspira sentimentos positivos e boas ações, escapa de uma velha e nada agradável conhecida do brasileiro: a carga tributária. Apesar do esforço de várias famílias em pesquisar preços e buscar promoções , é difícil fugir dos altos índices de imposto em produtos que são muito comercializados nessa época. Há mercadorias em que o peso do tributo em presentes de Natal chega a 80%.

Um desses exemplos é o do videogame, conforme conta o advogado tributarista Samir Nemer. Ele fez um levantamento dos itens que são bem desejados nessa época e que sofrem com a forte incidência tributária. Atrás do game, outro presente muito comprado são os perfumes importados, que registram uma carga de praticamente 79%. No ramo de vestuário e calçados, as maiores cargas são do tênis importado (58,59%) e do tênis nacional (44%).

Entre os serviços, a pesquisa aponta que o almoço em restaurante é servido com carga de imposto de 32,30%, o que torna as confraternizações ou reuniões bem mais caras. E aqueles que não abrem mão de brindar com amigos e familiares devem estar dispostos a pagar quase 70% de impostos no vinho importado.

A elevada tributação dos presentes se deve ao fato de serem considerados bens supérfluos. Segundo Nemer, “no Brasil, a tributação é muito concentrada no consumo, o que acaba elevando os preços dos itens e, muitas vezes, impedindo que o contribuinte consuma mais e melhor”. Para ele, mesmo o consumidor não tendo escapatória dos impostos, é importante sempre pedir a nota fiscal com a discriminação do tributo.