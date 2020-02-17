Vai morar sozinho? Confira dicas para se adaptar à nova vida

Artur Backer buscou imóvel em um bairro onde pode se locomover de bicicleta Crédito: Fernando Madeira

Nem sempre é fácil tomar a decisão de morar sozinho. Para evitar arrependimento, é indispensável ter cautela no processo e levar em conta alguns critérios, como a localização do imóvel, criar uma rotina de organização das finanças e da casa, além de buscar alternativas práticas para deixar a casa com a cara do dono. Essas são algumas dicas de especialistas para quem vai iniciar essa nova etapa na vida.

Para os jovens que iniciarão a nova jornada por causa dos estudos, vale a pena identificar se o espaço fica perto da universidade, pois terá interferência nos gastos com o deslocamento, além da proximidade com o comércio. Nesse panorama, a segurança do bairro almejado também não pode ficar de fora.

Natural de Cachoeiro de Itapemirim, o universitário Artur Backer decidiu morar sozinho, em Jardim Camburi, há alguns meses. Inicialmente, a necessidade de estar perto da universidade e do trabalho motivou essa escolha. No período de buscas de imóveis, o estudante deu preferência às opções bem localizadas. Alguns bairros oferecem a facilidade de locomoção, com mais linhas de ônibus direcionadas para eles e comércio extremamente variado. Acabam oferecendo outras maneiras de economizar e deixam o dia a dia mais prático, indica.

Na correria da rotina, Artur alterna o uso dos meios de transporte, com o cuidado para poupar. Utilizo a bicicleta nas saídas casuais, como fazer compras em locais mais distantes, ir à academia e às consultas médicas. Só opto por ônibus e aplicativos quando tenho eventos sociais ou preciso carregar alguma bagagem, acrescenta.

Tipo de moradia

De acordo com Sandro Carlesso, presidente da Associação Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi-ES), os jovens precisam escolher o tipo de moradia e analisar se pretendem ou não dividir as despesas com alguém, evitando decisões precipitadas.

Os imóveis compactos de um, dois e até três quartos estão entre os mais buscados por esse público. Os que possuem metragem maior costumam ser requisitados por quem pretende compartilhar a moradia.

Os empreendimentos que oferecem melhor custo-benefício, em relação à taxa de condomínio, também exercem preferência. Geralmente, os estudantes optam por moradias mais simples, porém bem localizadas e seguras, com custo mais baixo, analisa Carlesso.

MUDANÇA DE VISUAL

Em relação à decoração, é fundamental apostar na harmonização dos ambientes, indica a personal organizer Priscila Randow. A casa precisa ficar com a personalidade dos moradores, ser aconchegante. E, para isso, não há a necessidade de fazer reformas que alterem a estrutura, uma preocupação para quem está alugando.

Segundo ela, vale a pena investir em papeis e adesivos de parede, comprar móveis soltos que possam ser usados em qualquer apartamento e apostar no aconchego da iluminação com luminárias e abajures. Também é interessante escolher plantas que geram energia e equilíbrio ao ambiente. Se quiser mudar o piso, invista nos vinílicos (que reduzem barulho).

A organização no dia a dia torna-se indispensável nesse processo de mudança. Após ver o que vai para a casa nova, é hora de categorizar os itens, de acordo com a funcionalidade e o ambiente. Ao acomodá-los, dá para usar cestos, caixas e colmeias para criar compartimentos e facilitar o acesso e a manutenção. Use etiquetas para isso. Essa organização poupará energia na hora de procurar algum item, complementa.

Para Sandro Carlesso, é mais indicado alugar o imóvel com o máximo de mobília possível, pois numa eventual mudança, será preciso gastar com serviço de frete, montagem e instalação de armários e eletrodomésticos. Neste caso, menos é mais.

Mudanças na nova fase 01 Invista na decoração da casa. É importante que ela fique com a personalidade do morador 02 Crie uma rotina de limpeza. É essencial manter a casa limpa. Isso ajuda a economizar produtos e faz com que os bens durem mais 03 Vale passear por todos os ambientes da casa e listar as áreas e pertences a serem limpos. Determine a frequência de limpeza: diária, semanal, quinzenal, mensal, trimestral, semestral e anual 04 A organização da residência é essencial. A mudança para uma casa nova é uma ótima oportunidade para avaliar os itens que possui. É a hora de desapegar! 05 Se organize financeiramente. Isso pode gerar liberdade para alcançar metas e sonhos 06 Considere a possibilidade de comprar móveis usados na internet. Uma boa saída é apostar nos envelopamentos. Você pode customizar seu móvel com a cor ou estampa que quiser!