Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Imoveis
  • Saiba como escolher o revestimento ideal para sua casa
Estética e usabilidade

Saiba como escolher o revestimento ideal para sua casa

Materiais devem ser condizentes com a usabilidade do ambiente e com o estilo do morador

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 17:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 out 2020 às 17:51
Revestimento deve ser escolhido com certeza
Revestimento deve ser escolhido com certeza Crédito: Edu Pozella/Divulgação
O projeto de arquitetura de interiores pede atenção em todos os detalhes. Quando a obra está quase sendo finalizada, entra a etapa do acabamento. O piso e as paredes de cada cômodo merecem atenção não só para o estilo de decoração, mas também a qualidade do material e se ele é aplicável em determinadas situações.
Os revestimentos devem ser pensados com antecedência, já que serão definitivos no ambiente. Sempre digo para meus clientes que a decisão precisa ser ajustada com muita certeza, já que uma possível troca implica em uma nova obra, explica a arquiteta Karina Korn.
Nos projetos que realiza, a profissional explica que o processo de escolha tem início na análise que realiza com os futuros moradores. Compreender os desejos, as predileções e o alinhamento de expectativas é o primeiro passo. Olhar o ambiente como um todo também é outro caminho muito bacana. Com o estilo de decoração adotado, vamos eliminando o revestimento que não cabe para aquele cômodo.
De acordo com a arquiteta e consultora de produtos da Composé, Amanda Daleprani, é preciso levar em conta fatores que vão além da estética e custo. Entre os principais fatores a serem levados em conta está a funcionalidade do cômodo, se é uma área de grande movimentação cotidiana, área seca ou molhada, a durabilidade que se espera daquele material, a instalação, que tipo de trabalho demandará para instalar o piso e a manutenção que deve ser dada, que já começa na limpeza, destaca.

Veja Também

Já pensou em morar com vista para o mar?

Por que os imóveis nos andares mais altos são mais caros?

Veja os documentos necessários para financiar um imóvel

Ricardo Neves, supervisor de vendas da Roca Brasil Cerâmica, explica que o processo de escolha de um produto de qualidade depende da boa orientação do fabricante sobre seu produto. O consumidor precisa saber, antes de tudo, sobre onde esse revestimento pode ser aplicado. Cada fabricante tem uma tabela que indica a durabilidade de acordo com a circulação de pessoas. Também deve haver a descrição do coeficiente de atrito que mede a aspereza do produto.
Tal orientação também ajuda o consumidor a levar a melhor opção sem conflitar com o gosto pessoal. Hoje a gente separa por ambiente de aplicação. Muitos produtos conseguem trabalhar o mesmo conceito para ambientes diferentes com revestimentos diferentes, declara Ricardo.
Cuidados com o material começam já na limpeza
Cuidados com o material começam já na limpeza Crédito: Edu Pozella/Divulgação

Segurança

Ainda segundo Ricardo, o quão áspero um revestimento é garante a segurança das pessoas que utilizam os espaços. O porcelanato polido é bem liso e muito famoso, devido ao baixo coeficiente de atrito não é indicado para ambientes externos devido à alta probabilidade de queda, exemplifica.
A arquiteta Amanda Delaprani recomenda o uso do porcelanato para todos os tipos de ambiente de alta circulação, mas orienta que o consumidor escolha entre os seus três tipos: polido, antiderrapante e natural. Para ambientes comerciais onde o fluxo tem maior intensidade é indicado um porcelanato técnico, que apresenta maior resistência ao desgaste.
Amanda também orienta a observação de quem vai usar o espaço. Para que tem bichinhos de estimação, por exemplo, a especialista sugere pisos não muito lisos, para que eles não escorreguem. A utilização de pisos vinílicas, laminados e porcelanatos naturais é uma boa opção para a parte interna da casa, explica a arquiteta sobre casas com crianças e idosos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os mistérios de 'As Meninas', a obra mais enigmática de Velázquez
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra
Motociclista de 62 anos morre em acidente na ES-320, em Barra de São Francisco
Motociclista morre em acidente em Barra de São Francisco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados