Já pensou em morar com vista para o mar?

Cobertura do Beverly Hills, na Praia da Costa Crédito: Épura/divulgação

Para quem sonha em morar com uma vista de frente para o mar, há várias opções disponíveis no mercado, além de alguns espaços para futuros empreendimentos na Grande Vitória . A vontade de viver perto da natureza é uma das principais motivações das pessoas que fazem essa escolha de compra.

Atualmente, Vila Velha é a cidade com a maior viabilidade de terrenos para oferta de empreendimentos com vista total para o mar, de acordo com Sandro Carlesso, presidente da Associação Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi-ES). Mas ainda é possível encontrar espaços em Vitória , em alguns pontos da Avenida Dante Michelini, como também no canal de Camburi, entre os bairros de Jardim da Penha e Barro Vermelho, aponta.

De acordo com Sandro, os imóveis de frente ou a uma quadra do mar são mais valorizados por causa da escassez de terrenos e, consequentemente, da oferta, tornando-os exclusivos em médio e longo prazos. Isso faz com que naturalmente a região receba lançamentos de médio e alto padrões, indica.

Vista para praia e rio do Enseada Jacaraípe Residencial, na Serra Crédito: De Martin/Divulgação

Em contrapartida, uma região que apresenta edificação vertical com algumas limitações é Manguinhos, na Serra. A orla tem restrições e está basicamente ocupada por casas. Os dois balneários mais famosos da Serra contam, majoritariamente, com toda a faixa litorânea bem habitada. É bem diferente de Vitória e Vila Velha, que têm orlas mais urbanizadas, com corredores viários. Resta Jacaraípe , onde não há registros atuais de novas edificações à beira-mar, ressalta Sandro.

Justamente com vista para o mar, a De Martin Construtora conseguiu vender todas as unidades do Enseada Manguinhos Residencial Clube. A localização e a vista dos apartamentos foram decisivas para que as famílias comprassem os imóveis, conta Aline De Martin, diretora comercial e de marketing.

Ainda de acordo com ela, atualmente, a construtora aposta no Enseada Jacaraípe Residencial Clube, que tem a distância de 400 metros da praia, com vista para o mar e para o rio. As unidades no empreendimento podem ser até 15% maior comparado a um apartamento sem esse diferencial no mesmo prédio. As unidades de 1 e 2 quartos, com e sem suíte, saem entre R$ 112 mil e R$ 168 mil, podendo ser financiadas pelo Minha Casa Minha Vida.

endereços mais estimados, com a possibilidade de encontrar imóveis de alto padrão. Em Vila Velha, os bairros Praia da Costa, Itapuã e Itaparica são os mais apreciados. Em Vitória, os bairros da Praia do Canto , Mata da Praia, Jardim da Penha, Enseada do Suá e Jardim Camburi estão na lista dos, com a possibilidade de encontrar imóveis de alto padrão. Em Vila Velha, os bairros Praia da Costa, Itapuã e Itaparica são os mais apreciados.

Área de lazer com SPA no edifício Parador, na Praia de Itaparica Crédito: Argo/Divulgação

Empreendimentos

Com a vista para o mar, a construtora Épura apresenta a cobertura do edifício Beverly Hills, na Praia da Costa, em Vila Velha, a partir de R$ 7,5 milhões. Na Praia de Itapuã, em Vila Velha, a RS Construtora possui o Marina Bay Residences, com unidades a partir de R$ 3.072.000,00.

Na Praia de Itaparica, o edifício Parador, da Argo Construtora, tem unidades de 4 quartos com suíte. O preço inicial é R$ 1.044.980, referente à unidade 203, da torre oeste. Ao agregar uma paisagem privilegiada, o Mar do Caribe, da Galwan, está sendo construído na orla de Itaparica. Terá apartamentos de 3 quartos por R$ 557.209,19 e 4 quartos por R$ 1.326.563,49.