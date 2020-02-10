Saiba como escolher a torneira ideal

É preciso unir o aspecto funcional e decorativo para não errar Crédito: Artmento/Divulgação

Pode parecer um detalhe, mas escolher a torneira correta pode fazer grande diferença, deixando os ambientes com a cara do dono, além de contribuir com a economia de água.

A arquiteta Fernanda França, da loja Artmento, afirma que elas estão ganhando destaque, e seus detalhes garantem charme e sofisticação. Além da funcionalidade e tecnologias especiais, as torneiras hoje possuem mais opções de cores e acabamentos, como no rosé, grafite, dourado, em acabamento brilhoso ou fosco. Há peças até assinadas por designers. Os profissionais têm mais opções para harmonizar a torneira no ambiente de forma que ela se torne um ponto impactante na decoração.

Os acabamentos estão cada vez mais refinados Crédito: Artmento/divulgação

Paulo Gottardi, dono da loja Kouzina, conta que as torneiras têm tecnologias e designs que garantem beleza e conforto para cada cômodo. Se um profissional consegue harmonizar com o ambiente, fica ótimo. Já temos torneiras sensíveis ao toque, rústicas...

Quanto aos materiais, a qualidade de uso não varia, mas a escolha entre plástico e metal fica a gosto do cliente. A diferença maior é o preço e o design. Luciano Almeida, gerente de produtos da Roca Brasil, explica que o plástico custa menos, mas o metal dura mais e pode ser mais arrojado.

Há as torneiras mais simples, com um volante apenas que regula a saída de água fria. Podem estar fixadas na parede ou na própria cuba. Também há o misturador, que tem dois volantes para regular a água quente e fria. E as monocomandos, com um volante que comanda as duas temperaturas.

As marcas também estão preocupadas com o consumo e a qualidade de vida. Há torneiras com sistema de filtragem que dá a sensação de muito volume de água, mas, na verdade, ela só dispersa mais, explica Gottardi. Existe também uma torneira de ozônio que promete reduzir em até 75% os agrotóxicos dos alimentos

4 dicas na hora da escolha