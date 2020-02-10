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Reforma ou construção

Saiba como escolher a torneira ideal

Essenciais em alguns ambientes, merecem atenção redobrada na hora da escolha

Publicado em 10 de Fevereiro de 2020 às 15:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 fev 2020 às 15:08
É preciso unir o aspecto funcional e decorativo para não errar Crédito: Artmento/Divulgação
Pode parecer um detalhe, mas escolher a torneira correta pode fazer grande diferença, deixando os ambientes com a cara do dono, além de contribuir com a economia de água.
A arquiteta Fernanda França, da loja Artmento, afirma que elas estão ganhando destaque, e seus detalhes garantem charme e sofisticação. Além da funcionalidade e tecnologias especiais, as torneiras hoje possuem mais opções de cores e acabamentos, como no rosé, grafite, dourado, em acabamento brilhoso ou fosco. Há peças até assinadas por designers. Os profissionais têm mais opções para harmonizar a torneira no ambiente de forma que ela se torne um ponto impactante na decoração.
Os acabamentos estão cada vez mais refinados Crédito: Artmento/divulgação
Paulo Gottardi, dono da loja Kouzina, conta que as torneiras têm tecnologias e designs que garantem beleza e conforto para cada cômodo. Se um profissional consegue harmonizar com o ambiente, fica ótimo. Já temos torneiras sensíveis ao toque, rústicas...
Quanto aos materiais, a qualidade de uso não varia, mas a escolha entre plástico e metal fica a gosto do cliente. A diferença maior é o preço e o design. Luciano Almeida, gerente de produtos da Roca Brasil, explica que o plástico custa menos, mas o metal dura mais e pode ser mais arrojado.
Há as torneiras mais simples, com um volante apenas que regula a saída de água fria. Podem estar fixadas na parede ou na própria cuba. Também há o misturador, que tem dois volantes para regular a água quente e fria. E as monocomandos, com um volante que comanda as duas temperaturas.
As marcas também estão preocupadas com o consumo e a qualidade de vida. Há torneiras com sistema de filtragem que dá a sensação de muito volume de água, mas, na verdade, ela só dispersa mais, explica Gottardi. Existe também uma torneira de ozônio que promete reduzir em até 75% os agrotóxicos dos alimentos

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Banheiro

Na cozinha, o espaço para manuseio de louças e alimentos é o ponto crucial. A distância indicada da bica e da cuba deve ser de pelo menos 30 cm. A posição da torneira deve ser em cima do ralo ou 4 cm atrás, para não respingar.                     
Para cubas de apoio ou de semiencaixe, é preciso atentar ao design da louça. Aquelas que têm mesa para metais, um apoio para colocar a torneira, combinam com bica baixa para dar mais conforto. Já as sem essa mesa precisam de bicas altas. Cubas de sobrepor ou embutir pedem bicas baixas.
Torneira de parede é uma opção para todos os tipos de cuba, porque a altura da bica depende de onde ela é encaixada. Antes de serem aplicadas, é preciso saber se a casa tem capacidade de instalação desse modelo.
Às vezes, torneiras de cozinha podem ser usadas no banheiro, mas na maioria dos casos, é melhor deixar cada uma no seu lugar.

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