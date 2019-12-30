Novos imóveis mais tecnológicos e sustentáveis

Vitória Shore, em Jardim da Penha Crédito: Proeng/ Divulgação

Com a queda nas taxas de juros e sinais de recuperação da economia, o mercado imobiliário capixaba inicia 2020 com sinais de retomada. A expectativa é que mais de 2 mil unidades residenciais sejam lançadas. principalmente na Grande Vitória. Mas o que as construtoras estão preparando para essa retomada? Especialistas apontam que os novos empreendimentos virão com mais tecnologia, itens de sustentabilidade e compartilhamento, além de acabamento mais sofisticado.

Entre os novos lançamentos, há opções de apartamentos de um a quatro quartos, casas e lotes. No perfil, abrangem desde o econômico, com financiamento pelo programa Minha Casa Minha Vida, ao alto padrão, com prédios luxuosos em bairros nobres.

Em Vitória, as regiões mais visadas são Jardim Camburi, Enseada do Suá, Bento Ferreira, Praia do Canto e Jardim da Penha. Em Vila Velha, Itaparica, Praia da Costa e Nossa Senhora da Penha vão receber condomínios, mas a Barra do Jucu também entra no radar. Morada de Laranjeiras e Jardim Limoeiro continuam em evidência na Serra. Já em Cariacica, Itacibá é uma aposta.

Evidence Itaparica, em Vila Velha, terá apartamentos de dois e três quartos Crédito: Galwan/divulgação

"Há uma expectativa muito positiva para esses novos lançamentos, que vão trazer modernidade, acabamentos diferenciados, novas tecnologias, praticidade, qualidade de vida e uma perspectiva grande de valorização" Augusto César Andreão - diretor da Ademi-ES

Entre os itens que vão ganhar mais força, ele destaca o bike sharing (compartilhamento de bicicletas), tomadas para carros elétricos, opção de portaria virtual, chave digital, uso de energia solar e reaproveitamento da água da chuva.

Na avaliação de André Barbosa Barros, diretor do Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon-ES), a retomada do mercado traz o aumento da oferta de apartamentos mais amplos, de 3 e 4 quartos. Também haverá mais investimentos em materiais modernos e na parte de inteligência e sustentabilidade do prédio, como automação e iluminação em LED.

Para o vice-presidente da Ademi, Moacyr Brotas Netto, uma vantagem é que os preços ainda estarão no patamar atual. O mercado está se preparando para um novo momento. Os preços ainda estarão muito positivos. Quem comprar na planta pode ter uma expectativa de ganho real de 15% a 20% na entrega.

Confira alguns imóveis previstos para serem lançados em 2020

Grupo Proeng - O Vitória Shore Proeng Home terá apartamentos de 2 quartos com suíte, em Jardim da Penha, Vitória.

Morar Construtora - Prepara cinco lançamentos em Vila Velha e na Serra, com um total de 1.224 apartamentos, pelo Minha Casa Minha Vida. Na Serra, estão previstos o Vista do Balneário, em Balneário Carapebus, o Vista de Barcelona, no bairro Barcelona, e o Vista do Jardim, em Jardim Limoeiro. Já em Vila Velha, serão lançadas a 2ª fase do Vista da Barra, em Santa Paula, e a 1ª fase do Vista do Vale, em Vale Encantado.

Galwan - Lança 6 empreendimentos em 2020. O Professor Pignaton, em Santa Lúcia, Vitória, terá apartamentos de 3 quartos. O Life Garden, na Enseada do Suá, terá unidades de 3 e 4 quartos. Em Bento Ferreira, estão previstos mais dois empreendimentos. Em Vila Velha, o Residencial Gustavo Mares Guia, na Praia da Costa, terá apartamentos de 3 quartos, e o Residencial Evidence Itaparica terá unidades de 2 e 3 quartos.

Grand Construtora - O Grand Suá Tower, na Enseada, terá unidades de 2 quartos com suíte.

Metron Engenharia - Lança o Landscape, com apartamentos de 4 quartos na Enseada do Suá; o Golden Barro Vermelho, de 3 quartos; e o Uniplace, de 2 e 3 quartos, em Jardim Camburi.

Soma Urbanismo - Lança cinco loteamentos em São Mateus, Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Guaçuí e Vila Velha.

Barbosa Barros - Na Praia da Costa, em Vila Velha, o Edifício Palazzo terá apartamentos de 3 4 quartos com suíte.

Cristal Empreendimentos - O condomínio Boulevard Mountain terá lotes em Domingos Martins, na região serrana

Perspectiva do Boulevard Mountain, em Domingos Martins Crédito: Cristal Empreendimentos/ Divulgação

De Martin Construtora - Lança o Villa do Mestre Residencial Clube, com apartamentos de 1 e 2 quartos, em Jardim Limoeiro, Serra.

MRV - Estão previstos três lançamentos pelo Minha Casa Minha Vida. O Vila Itapuã, em Morada de Laranjeiras, na Serra, terá apartamentos de 2 quartos. O Vila Diamante ficará na região de Itacibá, Cariacica. O Spazio Vila do Farol terá unidades de 2 quartos, em Nossa Senhora da Penha, Vila Velha.

RS Construtora - Vai lançar um residencial de luxo na Praia do Canto, com unidades de 4 suítes.

Lorenge - O Spazio Giotto, em Jardim Camburi, terá apartamentos de 3 e 4 quartos. Em Bento Ferreira, residencial com unidades de 2 e 3 quartos. Na Praia do Canto, lança edifício com apartamentos de 3 e 4 quartos. Já em Guarapari, condomínio de casas na Bacutia.

Épura Construtora - Lança a 2ª fase do Verano, com unidades de 2 e 3 quartos, em Residencial Coqueiral. Prepara também um edifício em Itaparica, com unidades de 2 e 3 quartos e um condomínio de casas na Barra do Jucu.