Tecnologias trazem mais segurança para os prédios

Sistemas de segurança mais modernos tornaram-se diferenciais no mercado imobiliário Crédito: Freepik

Com índices de criminalidade alarmantes, a segurança predial é um ponto decisivo na hora de escolher onde morar. Os condomínios fechados por si só já despertam mais tranquilidade, mas as construtoras estão investindo em mais tecnologias para garantir a segurança dos clientes.

Segundo Luiz Cláudio Mazzini Gomes, diretor de materiais e tecnologia do Sindicato das Empresas de Construção Civil (Sinduscon-ES), o investimento em segurança é uma forma de proteger os moradores de um problema social. Nós verificamos em regiões como Praia do Canto, Mata da Praia e Jardim da Penha pessoas que entram nos apartamentos para roubar. Muitas vezes, as equipes de administração dos condomínios não estão preparadas para cuidar da segurança dos prédios de maneira efetiva. Por isso, a aplicação de portarias remotas vem sendo discutida.

A portaria remota ou virtual funciona a partir de um sistema interligado, monitorado por uma central à distância. Quando alguém toca o interfone, a central entra em contato com o morador, que libera ou não a entrada do visitante.

O diretor do Sinduscon revela que essa é apenas um dos lançamentos de segurança predial. A tendência é que os condomínios tenham o sistema de clausura nas garagens e entrada de pedestres. Isso evita que entrem dois carros ou duas pessoas ao mesmo tempo. Já que, muitas vezes, o criminoso entra no prédio junto com um morador.

A leitura biométrica também é uma novidade. Segundo o engenheiro e sócio da Mivita Construtora, André Pretti, o morador não terá mais problemas ao esquecer as chaves, já que todas as portas dos apartamentos serão abertas pela leitura da digital. Além do conforto, a biometria é uma segurança para os moradores, acrescenta.

Opções

O Grupo Proeng lançou o Monteiro de Lemos, na Praia do Canto, em Vitória. O prédio terá portaria virtual, circuito fechado de TV na entrada e nas áreas comuns, além de fechadura biométrica.

A Lorenge aposta no Spazio Moreira Lima, em Bento Ferreira, na Capital. Entregue recentemente, ele conta com um pulmão de segurança. Isso faz com que o porteiro não precise sair da guarita. É uma área totalmente segura e isolada. O primeiro portão é aberto para o pré-acesso, mas a abertura do segundo portão somente é liberada após a identificação do usuário ou visitante, e mediante a permissão do morador, explica Samir Ginaid, diretor comercial da Lorenge.

O Inside Jardim da Penha, em Vitória, da Mivita Construtora, também terá artigos tecnológicos para segurança predial. O projeto possui preparação para portaria virtual, fechadura automática com biometria e preparação para sistema de monitoramento.

A RS Construtora entrega seu primeiro condomínio de casas. O Reserva Mata da Praia, em Vitória, oferece aos moradores um sistema de videomonitoramento, guarita de segurança, quatro pulmões de segurança, cerca elétrica, barreiras infravermelhas e lanças protetoras nos muros.

O Vista da Reserva, da Morar Construtora, está localizado em Camará, na Serra. O condomínio possui guarita com porteiro 24 horas, cerca elétrica e sensor infravermelho.