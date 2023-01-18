Tá quente aí? Veja 8 truques para deixar a casa mais fresca no verão

Cores claras ajudam contra o calor Crédito: Unsplash/Cole Keister

Ficar em casa no verão já não é a melhor coisa do mundo quando o dia está pedindo piscina ou praia. Imagine então se for em um ambiente abafado e desconfortável. Um espaço arejado e que dê uma sensação de frescor durante a estação mais quente do ano é essencial para o bem-estar e a saúde dos moradores da casa.

Para encontrar alternativas para reverter essa situação, conversamos com arquitetas e reunimos oito dicas simples para refrescar a sua casa e tornar seus dias mais agradáveis.

1 – Cores

Terracota, além de ser uma cor mais suave em relação ao vermelho, é tendência no mundo do design Crédito: Ronald Cuyan/Unsplash

A arquiteta Isabela Almeida aponta que o principal fator para a sensação de frescor em qualquer ambiente é a escolha da cor. De modo geral, o amarelo, o laranja e o vermelho são considerados cores “quentes”, por transmitirem uma sensação de calor e por estarem associadas ao sol, ao fogo e ao sangue. Por isso, evite usá-las nas paredes e nos móveis dos ambientes da sua casa e opte, de preferência, pelas cores neutras e frias, que criam contrastes mais naturais.

Se for inevitável o uso de outras cores, Isabela sugere tons mais suaves e frios. “Por exemplo, em vez de usar o vermelho em uma parede, priorize terracota”, cita.

Nathalia Lorencini, que também é arquiteta, ressalta que as cores escuras também não são bem-vindas para os calorentos, em especial o preto e o marrom, que absorvem mais calor do que as demais. "Isso vale tanto para as tintas usadas quanto para os tecidos dos objetos escolhidos para sua casa", destaca.

2 – Cortinas

As cortinas podem ajudar a deixar o ambiente menos quente Crédito: Arquivo pessoal/Projeto: Nathalia Lorencini

Esse é um item que dá um toque especial à decoração, mas também confere funcionalidade em vários ambientes, principalmente para ajudar a controlar a luminosidade e oferecer mais conforto térmico à casa.

Uma boa dica é apostar na cortina romana, a qual é composta por painéis de tecido em fibra natural, que, quando suspensos horizontalmente, forma dobras no material. Ela é mais indicada para quem gosta de ter um maior controle da luminosidade em um cômodo.

Uma outra opção acertada é a persiana de teto, produzida com mecanismos de alta tecnologia e tecidos de qualidade para controlar os raios solares que vem de cima da residência. Ela consegue transmitir a iluminação, mas bloqueia parte do calor de acordo com o fator de abertura.

“Dessa forma, você consegue colocá-la na sala, por exemplo, e ainda manter a iluminação natural. Essa categoria tem várias porcentagens: 1%, 3%, 5% e 15%. Eu indico a de 3% porque, quanto maior a porcentagem de abertura, mais iluminação e, consequentemente, mais calor passa para o ambiente”, afirma Isabela.

3 – Tecidos e texturas leves

Itens coloridos fazem uma boa harmonia com o ambiente predominantemente neutro Crédito: Cozinha Philos/Projeto: Isabela Almeida

Além de mais confortáveis, os tecidos naturais respiram melhor e permanecem frescos por mais tempo. Cubra sofás, camas e poltronas com materiais feitos de algodão, fibra e linho, e evite aqueles que são feitos de couro ou similares.

Remova também os tapetes temporariamente durante o verão ou substitua-os por versões mais finas. Complemente os ambientes com almofadas, roupas de cama e mantas de tecidos mais finos, frescos, claros ou de cores mais neutras.

4 – Jardins internos

As plantas filtram o ar que respiramos e tornam o ambiente livre de poluentes Crédito: Cozinha Philos/Projeto: Isabela Almeida

Manter plantas dentro de casa é uma alternativa eficiente para refrescar a casa. Isso acontece porque as plantas “transpiram” a água que sobra do processo de fotossíntese e filtram o ar, contribuindo para renovar a atmosfera do espaço.

Alguns exemplos de tipos de plantas recomendadas pelas especialista são lírio-da-paz, samambaia e jiboia. "Elas são bonitas, não exigem tantos cuidados e são indicadas, inclusive, para serem usados no quarto, cozinha e sala", aponta Isabela.

5 – Ventilação

Verão também chama poeira. Então, desde que regularmente limpos e inspecionados, os ventiladores e o ares-condicionados podem ser usados amplamente.

Para otimizar a ventilação da casa depois de um dia fora trabalhando, por exemplo, abra todas as janelas, cortinas e portas e ligue o ventilador de teto no modo exaustão, ou o de mesa em direção à entrada de ar ou deixe-o girando sob o eixo dele. "Isso porque o ar frio do aparelho condensa o ar quente, diminuindo a sensação do calor que adentra o ambiente", explica Nathalia.

Depois que o cômodo estiver fresco, está liberado colocar esses aparelhos no nível máximo e na direção que preferir. Se possível, mantenha as janelas abertas durante a noite para manter o frescor.

6 – Pontos de água

Não é todo mundo que tem umidificador de ar ou fontes de água em casa, mas é possível deixar o ar mais fresco com alguns pontos de água improvisados. Uma truque é distribuir recipientes cheios de água fresca em diversos pontos da casa, como embaixo do sofá ou da cama. Outra opção é espalhar toalhas de banho úmidas pela casa ou colocar uma garrafa de água gelada em frente a um ventilador ligado.

Contudo, com os dias com alta umidade no ar, comum na Região Metropolitana da Grande Vitória, é preciso "feeling". "Se o dia estiver quente, mas úmido, o uso desses truques pode agravar os problemas respiratórios", alerta Nathalia.

7 – Iluminação

Priorize as lâmpadas fluorescentes ou, melhor ainda, as de LED, em vez das incandescentes, porque são mais eficientes, gastam menos energia e causam menor sensação de calor. A boa notícia é que não há motivos para se preocupar com a cor da luz, visto que tanto a quente (amarela) quanto a fria (branca) propagam a mesma quantidade de energia.

8 - Mobília e acessórios

A composição dos ambientes e a disposição dos objetos fazem toda a diferença. Por isso, procure manter uma boa circulação no cômodo e uma decoração minimalista.