Revestimentos para pisos e paredes: 8 ideias modernas para renovar sua casa

No universo da arquitetura e design de interiores, a escolha do revestimento é uma das etapas mais importantes para transformar o ambiente. Isso porque ele não só interfere na aparência do espaço, mas também pode influenciar na sua funcionalidade e na atmosfera que ele transmite.
A arquiteta Camila Palladino, do escritório Palladino Arquitetura, apresenta em seus projetos uma ampla variedade de revestimentos, cuidadosamente selecionados para valorizar cada ambiente de maneira única. A seguir, ela indica 8 opções ideais para a sua casa!
1. Tijolo parede rústica
Para quem busca um toque de aconchego e rusticidade, a parede de tijolo é uma excelente opção. O uso de tijolos à vista em áreas como salas e cozinhas cria um contraste interessante e traz uma sensação de acolhimento, combinando com diferentes estilos de decoração.
2. Tijolinho
Uma alternativa ao tijolo convencional é o tijolinho, que possui dimensões menores e proporciona um efeito mais delicado. Ele é perfeito para ambientes pequenos, pois pode ser utilizado em detalhes como faixas ou em uma única parede, sem sobrecarregar o espaço.
3. Pastilha
As pastilhas são ideais para quem busca uma estética contemporânea e colorida. São versáteis e podem ser utilizados em banheiros, cozinhas e até em áreas externas.
4. Painel de madeira
Para um ambiente mais sofisticado, o painel de madeira é uma escolha certeira. Além de aquecer o espaço, a madeira traz um ar de elegância e pode ser utilizada tanto em salas de estar quanto em quartos. Neste projeto, a arquiteta usou em um lounge gourmet , como pano de fundo para o bar.
5. Pintura na parede
Uma pintura abstrata que dialogue entre a paleta de cores e o conceito do projeto contribui criando um ponto focal no ambiente, inspirando criatividade. Essa peça artística transforma a sala em um verdadeiro espaço de convivência, em que a estética se alia à contemporaneidade.
6. Papel de parede
O papel de parede é uma solução prática e eficiente para renovar qualquer ambiente. A variedade de padrões e texturas disponíveis permite que cada pessoa encontre a opção que melhor reflete seu estilo.
7. Revestimento hexagonal
Eles têm se tornado uma escolha cada vez mais popular nas cozinhas modernas, especialmente quando combinados com uma paleta de tons de cinza e branco. Essa combinação cria um ambiente elegante e contemporâneo, ideal para quem busca um espaço que seja funcional e esteticamente agradável.
8. Boiserie
O uso de boiseries – molduras decorativas que adornam as paredes – pode elevar ainda mais o design do ambiente, pois cria uma sensação de continuidade e harmonia visual. Eles adicionam um toque de requinte e elegância, remetendo a estilos clássicos, mas podendo ser adaptado para um visual mais contemporâneo, dependendo do acabamento escolhido.