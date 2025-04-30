Ambientes pequenos? 5 soluções de design que criam a ilusão de espaço

Cada vez mais, são mais comuns apartamentos e casas menores. Contudo, mesmo com plantas mais estreitas, é possível decorar os ambientes, tornando-os aconchegantes e agradáveis. Uma forma de fazer isso é criando sensação de amplitude com algumas estratégias de decoração.
“Contar com estratégias para ampliar ambientes é fundamental para transformar espaços pequenos em áreas mais funcionais e acolhedoras. A escolha correta de cores, móveis e elementos decorativos pode fazer a diferença na percepção de amplitude. Utilizar técnicas como o uso de espelhos, manter a organização e optar por cortinas leves são apenas algumas das maneiras eficazes de criar a sensação de um espaço maior”, comenta Vanderson Eliziário, Coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade Anhanguera.
Além disso, conforme o profissional, essas soluções ainda possibilitam que os ambientes sejam adaptados às necessidades dos moradores. “Essas estratégias não apenas melhoram a estética do ambiente, mas também contribuem para o bem-estar e a qualidade de vida dos moradores”, afirma.
A seguir, Vanderson Eliziário compartilha 5 dicas para tornar os ambientes visualmente maiores. Confira!
1. Use cores claras
Cores como branco, bege e tons pastéis refletem mais luz e dão a sensação de um espaço maior e mais arejado.
Sugestões:
- Paredes e tetos: pinte as paredes e o teto com cores claras para maximizar a sensação de amplitude;
- Móveis e acessórios: escolha móveis e acessórios em tons claros para complementar a decoração.
2. Aposte em espelhos
Os espelhos são ótimos aliados na decoração de espaços pequenos, pois refletem luz e criam a ilusão de profundidade.
Sugestões:
- Espelho grande: coloque um espelho grande em uma parede estratégica para refletir a luz natural e ampliar visualmente o ambiente;
- Espelhos decorativos: use em diferentes formas e tamanhos para adicionar estilo e profundidade. Os espelhos orgânicos, que não possuem uma forma definida, estão em alta.
3. Mantenha a organização
Ambientes organizados parecem maiores e mais convidativos. A desordem pode fazer um espaço parecer menor e mais apertado.
Sugestões:
- Móveis multifuncionais: escolha móveis que ofereçam armazenamento, como camas com gavetas ou mesas com prateleiras;
- Prateleiras e nichos: utilize prateleiras e nichos para manter objetos organizados e fora do caminho.
4. Escolha móveis proporcionais
Móveis grandes podem dominar um espaço pequeno , enquanto móveis proporcionais ajudam a manter o equilíbrio e a sensação de amplitude.
Sugestões:
- Móveis compactos: opte por móveis compactos e funcionais que se ajustem bem ao espaço disponível;
- Móveis com pernas: móveis com pernas aparentes, como sofás e mesas, criam uma sensação de leveza e espaço.
5. Utilize cortinas leves
Cortinas pesadas e escuras podem bloquear a luz natural e fazer o ambiente parecer menor. Opções leves e claras permitem a entrada de luz e ampliam visualmente o espaço.
Sugestões:
- Cortinas transparentes: escolha cortinas transparentes ou semitransparentes para maximizar a entrada de luz;
- Cortinas do teto ao chão: instale cortinas que vão do teto ao chão para criar a ilusão de altura e amplitude.