Ambientes pequenos? 5 soluções de design que criam a ilusão de espaço

Técnicas simples criam sensação de amplitude e tornam os ambientes mais agradáveis Crédito: Imagem: Antoha713 | Shutterstock

Cada vez mais, são mais comuns apartamentos e casas menores. Contudo, mesmo com plantas mais estreitas, é possível decorar os ambientes, tornando-os aconchegantes e agradáveis. Uma forma de fazer isso é criando sensação de amplitude com algumas estratégias de decoração.

“Contar com estratégias para ampliar ambientes é fundamental para transformar espaços pequenos em áreas mais funcionais e acolhedoras. A escolha correta de cores, móveis e elementos decorativos pode fazer a diferença na percepção de amplitude. Utilizar técnicas como o uso de espelhos, manter a organização e optar por cortinas leves são apenas algumas das maneiras eficazes de criar a sensação de um espaço maior”, comenta Vanderson Eliziário, Coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade Anhanguera.

Além disso, conforme o profissional, essas soluções ainda possibilitam que os ambientes sejam adaptados às necessidades dos moradores. “Essas estratégias não apenas melhoram a estética do ambiente, mas também contribuem para o bem-estar e a qualidade de vida dos moradores”, afirma.

A seguir, Vanderson Eliziário compartilha 5 dicas para tornar os ambientes visualmente maiores. Confira!

1. Use cores claras

Cores como branco, bege e tons pastéis refletem mais luz e dão a sensação de um espaço maior e mais arejado.

Sugestões:

Paredes e tetos: pinte as paredes e o teto com cores claras para maximizar a sensação de amplitude;

Móveis e acessórios: escolha móveis e acessórios em tons claros para complementar a decoração.

2. Aposte em espelhos

Os espelhos são ótimos aliados na decoração de espaços pequenos, pois refletem luz e criam a ilusão de profundidade.

Sugestões:

Espelho grande: coloque um espelho grande em uma parede estratégica para refletir a luz natural e ampliar visualmente o ambiente;

Espelhos decorativos: use em diferentes formas e tamanhos para adicionar estilo e profundidade. Os espelhos orgânicos, que não possuem uma forma definida, estão em alta.

Ambientes organizados parecem maiores e são mais convidativos Crédito: Imagem: Hotel Art Photography | Shutterstock

3. Mantenha a organização

Ambientes organizados parecem maiores e mais convidativos. A desordem pode fazer um espaço parecer menor e mais apertado.

Sugestões:

Móveis multifuncionais: escolha móveis que ofereçam armazenamento, como camas com gavetas ou mesas com prateleiras;

Prateleiras e nichos: utilize prateleiras e nichos para manter objetos organizados e fora do caminho.

4. Escolha móveis proporcionais

Móveis grandes podem dominar um espaço pequeno , enquanto móveis proporcionais ajudam a manter o equilíbrio e a sensação de amplitude.

Sugestões:

Móveis compactos: opte por móveis compactos e funcionais que se ajustem bem ao espaço disponível;

Móveis com pernas: móveis com pernas aparentes, como sofás e mesas, criam uma sensação de leveza e espaço.

5. Utilize cortinas leves

Cortinas pesadas e escuras podem bloquear a luz natural e fazer o ambiente parecer menor. Opções leves e claras permitem a entrada de luz e ampliam visualmente o espaço.

Sugestões: