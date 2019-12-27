5 maneiras de pagar mais barato na parcela do imóvel

Especialistas ensinam formas de amortizar a dívida Crédito: divulgação

Uma parte importante do planejamento para a compra da casa própria é garantir que as prestações vão caber no bolso. Afinal, trata-se de um compromisso de longo prazo, que pode durar até 35 anos. Para quem troca o aluguel pelo financiamento, por exemplo, um aumento no gasto mensal pode desequilibrar o orçamento e até levar à perda do imóvel.

Mas é possível lançar mão de algumas alternativas para evitar chegar a esse ponto e manter as parcelas em um valor adequado à renda familiar. Dar uma entrada maior, dispor de outro bens para abater a dívida, usar o FGTS na entrada, para amortizar o saldo devedor ou diminuir o valor das prestações e ainda optar pela portabilidade de crédito são algumas delas.

Antes de assinar o contrato, é preciso entender como funciona o sistema de amortização da dívida, se pela tabela Price, com prestações fixas, ou o SAC, em que o valor da prestação reduz durante o contrato, afirma o economista e consultor de empresas Sebastião Demuner, conselheiro do Conselho Regional de Economia (Corecon-ES).

Segundo ele, é importante se conscientizar de que, mesmo financiando em 30 anos, é possível se planejar e antecipar as parcelas. Dá para aproveitar o 13º e usar o FGTS para amortizar a dívida, por exemplo.