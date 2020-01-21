Imagem da Sagrada Família é resgatada da lama em Alfredo Chaves

Em meio ao lamaçal e ao cenário de guerra no município de Alfredo Chaves
, um leitor da coluna se surpreendeu nesta terça-feira (21) com uma escultura que estava próxima à Câmara Municipal: a estátua da Sagrada Família, com Maria e José abraçando o menino Jesus.
O leitor da coluna contou que, apesar das avarias, conseguiu tirar da lama a imagem e a colocou próximo do parapeito do edifício onde os parlamentares do município atuam. "Só consegui ter a reação de tirar a foto e mostrar o que tinha por trás daquele cenário de guerra e de tanta tristeza", conta, emocionado.
E a escultura da Sagrada Família? Até a saída do leitor da coluna do município, continuava sem abrigo, assim como outros tantos alfredenses. Mas representando a união, a fé e a esperança por dias melhores.