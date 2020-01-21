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Leonel Ximenes

Imagem da Sagrada Família é resgatada da lama em Alfredo Chaves

Escultura, avariada, estava perdida na rua enlameada próxima à Câmara Municipal da cidade; não se sabe a origem da obra de arte

Publicado em 21 de Janeiro de 2020 às 16:52

Públicado em 

21 jan 2020 às 16:52
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A Sagrada Família, com Maria e José abraçando o menino Jesus: esperança de fé, união e dias melhores Crédito: Foto do leitor
Em meio ao lamaçal e ao cenário de guerra no município de Alfredo Chaves, um leitor da coluna se surpreendeu nesta terça-feira (21) com uma escultura que estava próxima à Câmara Municipal: a estátua da Sagrada Família, com Maria e José abraçando o menino Jesus.
O leitor da coluna contou que, apesar das avarias, conseguiu tirar da lama a imagem e a colocou próximo do parapeito do edifício onde os parlamentares do município atuam. "Só consegui ter a reação de tirar a foto e mostrar o que tinha por trás daquele cenário de guerra e de tanta tristeza", conta, emocionado.

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E a escultura da Sagrada Família? Até a saída do leitor da coluna do município, continuava sem abrigo, assim como outros tantos alfredenses. Mas representando a união, a fé e a esperança por dias melhores.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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