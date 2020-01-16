Igreja evangélica reclama da mudança do carnaval de rua em Vitória

A Igreja Batista fica na Av. Beira-Mar, novo local do carnaval de rua da Capital Crédito: PIBV

A mudança do carnaval de rua de Vitória da Avenida Jerônimo Monteiro para a Avenida Beira-mar , conforme divulgou ontem (15) a coluna em primeira mão, não foi bem recebida pela Primeira Igreja Batista de Vitória, localizada exatamente na nova passarela do samba do Centro da cidade. O pastor-presidente da igreja, Doronézio Andrade, afirmou que a decisão da prefeitura causou “surpresa e espanto muito grandes”.

“A decisão não agradou a gente porque existem outras possibilidades [para o carnaval de rua] em Vitória. A mudança do local do carnaval vai nos trazer transtorno e dificuldade, mas queremos dialogar com a prefeitura”, pondera o pastor.

Doronézio vai se reunir com o Conselho da sua igreja e com a direção da Igreja Presbiteriana, que também fica na Beira-Mar, para definirem o que vão fazer: “Não se trata de ação judicial”, ressalva o líder religioso.

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A Primeira Igreja Batista de Vitória não interrompe suas atividades litúrgicas durante o carnaval. No domingo, por exemplo, são celebrados dois cultos, às 10h e às 19h30. “Com o carnaval na Beira-Mar, vai ficar muito complicado o deslocamento para a igreja”, lamenta o pastor Doronézio. “Vamos procurar o prefeito Luciano Rezende para dialogar.”

VEREADOR QUER MUDANÇA PARA O SAMBÃO DO POVO