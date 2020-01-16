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  • Igreja evangélica reclama da mudança do carnaval de rua em Vitória
Leonel Ximenes

Igreja evangélica reclama da mudança do carnaval de rua em Vitória

Pastor-presidente da Primeira Igreja Batista de Vitória, que fica na Av. Beira-Mar, vai procurar a direção da vizinha Igreja Presbiteriana.  O objetivo é conversar com o prefeito Luciano Rezende

Publicado em 16 de Janeiro de 2020 às 16:53

Públicado em 

16 jan 2020 às 16:53
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A Igreja Batista fica na Av. Beira-Mar, novo local do carnaval de rua da Capital Crédito: PIBV
A mudança do carnaval de rua de Vitória da Avenida Jerônimo Monteiro para a Avenida Beira-mar, conforme divulgou ontem (15) a coluna em primeira mão, não foi bem recebida pela Primeira Igreja Batista de Vitória, localizada exatamente na nova passarela do samba do Centro da cidade. O pastor-presidente da igreja, Doronézio Andrade, afirmou que a decisão da prefeitura causou “surpresa e espanto muito grandes”.
“A decisão não agradou a gente porque existem outras possibilidades [para o carnaval de rua] em Vitória. A mudança do local do carnaval vai nos trazer transtorno e dificuldade, mas queremos dialogar com a prefeitura”, pondera o pastor.
Doronézio vai se reunir com o Conselho da sua igreja e com a direção da Igreja Presbiteriana, que também fica na Beira-Mar, para definirem o que vão fazer: “Não se trata de ação judicial”, ressalva o líder religioso.

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A Primeira Igreja Batista de Vitória não interrompe suas atividades litúrgicas durante o carnaval. No domingo, por exemplo, são celebrados dois cultos, às 10h e às 19h30. “Com o carnaval na Beira-Mar, vai ficar muito complicado o deslocamento para a igreja”, lamenta o pastor Doronézio. “Vamos procurar o prefeito Luciano Rezende para dialogar.”

VEREADOR QUER MUDANÇA PARA O SAMBÃO DO POVO

Em postagem no Twitter, o vereador Davi Esmael (PSB) também se mostrou insatisfeito com a decisão da mudança do carnaval de rua de Vitória para a Beira-Mar e sugeriu que a folia fosse levada para o Sambão do Povo.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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