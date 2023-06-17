Zezé Di Camargo é diagnosticado com gordura no fígado; veja os sintomas

Zezé Di Camargo foi diagnosticado com esteatose hepática Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor Zezé Di Camargo foi diagnosticado com esteatose hepática, doença que causa acúmulo de gordura no fígado. A informação foi confirmada pela influenciadora e educadora física Graciele Lacerda, ao jornal Extra. A influencer descreve que começou a adicionar alimentos saudáveis na rotina alimentar de Zezé.

"Ele não deixou de comer o que gosta, passou a se sentir mais saciado e o resultado da mudança é nítido. Quando iniciou estava com esteatose hepática (gordura no fígado), hoje, já não tem mais e o percentual de gordura diminuiu, está se sentindo mais disposto", disse.

A esteatose hepática, ou gordura no fígado, é uma condição de saúde que ocorre quando há acúmulo de gordura no interior das células do fígado, órgão responsável por exercer mais de 500 funções fundamentais para o organismo. A presença de gordura no órgão é normal, mas quando atinge o índice de 5% ou mais, o quadro demanda avaliação médica.

A médica gastroenterologista Ariani Bernachi, da Prevent Senior, diz que o aumento da gordura no fígado pode resultar em inflamação e evoluir para doenças graves como cirrose hepática, hepatite gordurosa e câncer. "Entre as principais causas da esteatose hepática estão o consumo crônico de álcool, colesterol alto, aumento de triglicérides, hipertensão arterial, diabetes tipo 2 e obesidade".

OS SINTOMAS



Cansaço e fraqueza;





Redução no apetite;





Dor ou desconforto na parte superior direita do abdômen;





Em quadros mais avançados, quando o órgão atinge estágio de insuficiência hepática (cirrose), o paciente pode sofrer com acúmulo anormal de líquido no abdômen, hemorragia, icterícia (olhos e pele amarelados) e até confusão mental.

A doença pode ser silenciosa ou apresentar alguns sintomas como:

Os principais fatores de risco são o sobrepeso ou a obesidade, os diabetes ou pré-diabetes e a presença de outros distúrbios metabólicos, como hipertensão arterial e dislipidemia (alteração dos níveis de colesterol). Apesar de nem sempre apresentar sintomas, o cansaço e o desconforto abdominal podem sinalizar um fígado gorduroso.

A gastroenterologista e hepatologista Perla Oliveira Schulz Mamone, da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo, conta que a maioria dos pacientes são assintomáticos, mas podem apresentar alguns sintomas como a fadiga, o mal-estar e o desconforto abdominal. "Normalmente a doença é diagnosticada por acaso, durante a realização de exames por outros motivos, quando então se detecta a presença de esteatose na ultrassonografia ou o aumento das enzimas hepáticas nos exames de sangue".

A esteatose hepática pode evoluir com inflamação crônica no fígado, sendo um importante fator de risco para o desenvolvimento de cirrose hepática, com insuficiência gradual deste órgão e para o surgimento de câncer do fígado, às vezes inclusive com necessidade de transplante do fígado. "A doença gordurosa hepática aumenta o risco de doenças cardiovasculares, como o infarto do coração e o derrame cerebral, problemas renais e outros tipos de tumores associados à obesidade e distúrbios metabólicos", diz a médica.

AS CAUSAS

O gastroenterologista Bruno Brandão Pavan, da Unimed Vitória, conta que as principais causas são o consumo crônico de álcool, a hepatite crônica pelos vírus B ou C e alguns tipos de hepatopatias (medicamentosas ou autoimunes). "Mas atualmente estamos observando um grande aumento de esteatose hepática por problemas metabólicos como obesidade, diabetes, dislipidemia e hipertensão arterial. Para esse subtipo damos o nome de doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA)".

O médico diz que é possível rastrear os pacientes mais suscetíveis através de consulta médica, alguns exames laboratoriais e um exame de imagem (geralmente ultrassonografia abdominal) e, dessa forma, orientar o tratamento. "O atraso no diagnóstico pode significar uma doença em estágios mais avançados como, por exemplo, a cirrose, ou até mesmo outras complicações associadas como o câncer do fígado ou doenças ateroscleróticas (infarto ou derrame cerebral)", Bruno Brandão Pavan.

Já para o tratamento da DHGNA é fundamental uma mudança no estilo de vida, com realização de atividades físicas rotineiras, emagrecimento gradual de cerca de 10% do peso corporal, dieta acompanhada com nutricionista, além do controle do diabetes e dislipidemia.

TRATAMENTO

Os especialistas ressaltam que não existe um remédio que tire a gordura do fígado. E o tratamento deve ser feito de forma individual. "O tratamento inicial mais efetivo é o não farmacológico, que visa a modificação do estilo de vida do indivíduo, com mudança dos hábitos alimentares, evitando o excesso de alimentos industrializados, ricos em gordura e carboidratos e a prática de exercícios físicos, ao menos 150 minutos por semana, priorizando as atividades aeróbicas", diz a hepatologista Perla Oliveira Schulz Mamone.