Veja como manter viva a paixão em um relacionamento amoroso

Assim como tudo na vida, a paixão também acaba, e para resgatar a magia do início do relacionamento, é preciso que exista disposição do casal. No começo, tudo é delicioso; uma simples troca de olhares ou um toque na mão é suficiente para esquentar a relação, mas a convivência tende a apagar a chama.
“A paixão tem data marcada para acabar, dura no máximo 2 anos. Depois, há uma transformação, a paixão vira amor, companheirismo; é quando os casais descuidam e deixam de lado a relação para cuidar de outras coisas”, alerta a sexóloga e psicóloga Rose Villela.
Isso não quer dizer que o seu relacionamento terminará por isso. Todavia, você precisa reinventá-lo. “O importante é não perder de vista o namoro, a erotização, usar a criatividade”, acrescenta a especialista.
Invista nos costumes de início de namoro
Com o passar dos anos, outras prioridades vão surgindo, é nesse momento que o casal deve parar e avaliar se está dando a devida atenção ao seu parceiro. “Geralmente, as pessoas, depois que se casam , se preocupam com a casa, em ganhar mais dinheiro, cuidar dos filhos e esquecem da relação”, analisa a sexóloga.
Mas nem tudo está perdido. Se você quer realmente que o clima de romance e desejo permaneça, invista nos costumes do início do namoro. “Coisas que faziam na época do namoro e que hoje não fazem mais, como beijo na boca prolongado, fazer um carinho, dizer coisas eróticas, pôr em prática algumas fantasias sexuais”, indica Rose Villela.
Experimente coisas novas
Não tenha medo de experimentar coisas novas, demonstre interesse e surpreenda a pessoa amada. “Vença a barreira da vergonha e coloque em prática algumas fantasias – desde que o outro também concorde e curta –, crie climas românticos, utilize alguns brinquedinhos e uma massagem tântrica”, recomenda a profissional.
A massagem tântrica utiliza toques sutis e pode ser agradável tanto para quem faz, quanto para quem recebe. “Desperta todos os órgãos dos sentidos e tira o foco dos genitais como a única forma de prazer, descobrindo no próprio corpo partes pouco exploradas. Sendo assim, potencializa o orgasmo, além de melhorar as preliminares”, analisa a sexóloga.
Antes de partir para ação, o ideal é aquecer o parceiro . Faça-o imaginar como será o momento em que estiverem juntos. “Os casais devem investir mais nas mensagens; aproveitar as facilidades e os recursos que existem hoje, além de um bilhetinho colocado no meio da agenda, bolso… Utilizar o WhatsApp, SMS… Para aquecer o clima”, indica Rose Villela. O segredo é querer manter sempre o fogo da paixão.