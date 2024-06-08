Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Relacionamento

Veja como manter viva a paixão em um relacionamento amoroso

Especialista explica como você pode manter quebrar a monotonia da vida a dois
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 08 de Junho de 2024 às 15:00

Imagem Edicase Brasil
Reinventar o relacionamento é necessário para manter uma boa vida a dois Crédito: pics five | Shutterstock
Assim como tudo na vida, a paixão também acaba, e para resgatar a magia do início do relacionamento, é preciso que exista disposição do casal. No começo, tudo é delicioso; uma simples troca de olhares ou um toque na mão é suficiente para esquentar a relação, mas a convivência tende a apagar a chama.
“A paixão tem data marcada para acabar, dura no máximo 2 anos. Depois, há uma transformação, a paixão vira amor, companheirismo; é quando os casais descuidam e deixam de lado a relação para cuidar de outras coisas”, alerta a sexóloga e psicóloga Rose Villela.
Isso não quer dizer que o seu relacionamento terminará por isso. Todavia, você precisa reinventá-lo. “O importante é não perder de vista o namoro, a erotização, usar a criatividade”, acrescenta a especialista.

Invista nos costumes de início de namoro

Com o passar dos anos, outras prioridades vão surgindo, é nesse momento que o casal deve parar e avaliar se está dando a devida atenção ao seu parceiro. “Geralmente, as pessoas, depois que se casam , se preocupam com a casa, em ganhar mais dinheiro, cuidar dos filhos e esquecem da relação”, analisa a sexóloga.
Mas nem tudo está perdido. Se você quer realmente que o clima de romance e desejo permaneça, invista nos costumes do início do namoro. “Coisas que faziam na época do namoro e que hoje não fazem mais, como beijo na boca prolongado, fazer um carinho, dizer coisas eróticas, pôr em prática algumas fantasias sexuais”, indica Rose Villela.
Imagem Edicase Brasil
Para quebrar a monotonia no relacionamento, é importante experimentar coisas novas Crédito: fizkes | Shutterstock

Experimente coisas novas

Não tenha medo de experimentar coisas novas, demonstre interesse e surpreenda a pessoa amada. “Vença a barreira da vergonha e coloque em prática algumas fantasias – desde que o outro também concorde e curta –, crie climas românticos, utilize alguns brinquedinhos e uma massagem tântrica”, recomenda a profissional.
A massagem tântrica utiliza toques sutis e pode ser agradável tanto para quem faz, quanto para quem recebe. “Desperta todos os órgãos dos sentidos e tira o foco dos genitais como a única forma de prazer, descobrindo no próprio corpo partes pouco exploradas. Sendo assim, potencializa o orgasmo, além de melhorar as preliminares”, analisa a sexóloga.
Antes de partir para ação, o ideal é aquecer o parceiro . Faça-o imaginar como será o momento em que estiverem juntos. “Os casais devem investir mais nas mensagens; aproveitar as facilidades e os recursos que existem hoje, além de um bilhetinho colocado no meio da agenda, bolso… Utilizar o WhatsApp, SMS… Para aquecer o clima”, indica Rose Villela. O segredo é querer manter sempre o fogo da paixão.

Veja Também

Esteja aberto para as novas oportunidades

Veja como superar os desafios de viver a dois

A maternidade não precisa atrapalhar a vida sexual

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Relacionamento Amor
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Gravidez e pele: veja o que muda em cada trimestre e os cuidados essenciais
Imagem de destaque
Aves silvestres e exóticas são resgatadas em imóvel de Vila Velha
Luciano Machado, Secretário de Estado do Turismo
Guns N’ Roses aciona engrenagem econômica e projeta o ES no circuito global de shows

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados