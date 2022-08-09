Treino HIIT: prática com intervalos de alta intensidade queima mais gordura

É um modelo de treino muito versátil, pode ser integrado na musculação com objetivo de ganho de força Crédito: Shutterstock

O HIIT, abreviação de Hight Intensity Training, é um treino de alta intensidade, curto intervalo de tempo e grande queima calórica. A dinâmica da aula varia de acordo com o professor e o objetivo do aluno. O método consiste em treinos de curta duração, intervalados entre atividades de alta e baixa intensidade. Em uma parte a frequência cardíaca pode chegar ao seu limite máximo, enquanto em outras, com a metade do tempo ou a mesma duração, os exercícios são feitos em menor intensidade ou o indivíduo pode até mesmo se recuperar parado.

De acordo com o novo estudo publicado na revista científica British Journal of Sports Medicine, conduzido por pesquisadores australianos, esse tipo de treino é mais eficaz para queima de gordura que exercícios aeróbicos.

De acordo com os cientistas, quando é uma rotina com os exercícios mais pesados, o impacto positivo para a maior perda de calorias se estende até mesmo durante outras atividades. Porém, é preciso ao menos quatro semanas de regularidade para que os treinos comecem a provocar o efeito no metabolismo.

Foram avaliadas pessoas que estavam envolvidas em HIIT supervisionado, exercícios aeróbicos de intensidade moderada ou um grupo de controle sem exercícios. Após 12 semanas com treinos HIIT, foi constatado que cada minuto de atividade física, independentemente qual seja, passou a queimar 0,13 gramas adicionais de gordura.

BENEFÍCIOS PARA A SAÚDE

Uma revisão de estudos, publicada no periódico da Sociedade de Medicina do Esporte da Austrália, mostrou que o HIIT aumentou mais a capacidade de absorver oxigênio durante a atividade física em comparação com exercícios de maior duração e menos intensidade.

Foi considerado estudos com adultos saudáveis e também obesos e acima do peso. Nos dois casos, o treinamento de alta intensidade foi superior.

O HIIT é um modelo de treino muito versátil, pode ser integrado na musculação com objetivo de ganho de força, esteira, natação, polichinelo, remo ou até mesmo subindo as escadas de casa. O educador físico Erick Guimarães Franscowsk, da academia Wellness Club, conta que qualquer pessoa pode realizar o treino, porém é preciso que antes seja feito exame com um médico para saber as condições em que essa pessoa se encontra, se possui alguma limitação e se está apta para realização de atividades físicas. "Além do médico, também é necessário o acompanhamento de um profissional de educação física para orientar e acompanhar o indivíduo para sua segurança, prescrevendo o volume e intensidade corretos".

"O treino melhora a capacidade cardiorrespiratória por trabalhar a frequência cardíaca acima de 80%, fazendo o coração bombear mais sangue, gerando mais esforço, o que é muito positivo para a saúde do coração"