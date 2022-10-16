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Sua vida está com o freio de mão puxado? Saiba como sair da estagnação

Entenda por que isso ocorre e como sair dessa situação
Personare

Personare

Publicado em 16 de Outubro de 2022 às 08:00

Sua vida está com o freio de mão puxado? Saiba como sair da estagnação
Sua vida está com o freio de mão puxado? Saiba como sair da estagnação Crédito: Personare
Você está com o freio de mão puxado? O que você está sentindo é estagnação. Às vezes, ela se manifesta em forma de procrastinação, às vezes de sono, outras de preguiça ou até de medo. Como sair dessa situação? 
Primeiro, é preciso entender onde tudo isso começa: é na família, lá atrás. Na minha prática de consteladora familiar, posso dizer qual é o ponto zero: as fidelidades familiares. Vamos entender melhor isso a seguir.

Como começa a sensação de freio de mão puxado

Cada fidelidade é peculiar para cada pessoa e está ligada aos laços de amor, às dores que pegamos emprestadas de nossos pais, avós, irmãos ou outros membros da família para que possamos evoluir.
Essas dores fazem parte de um plano maior, um plano divino, e servem para o nosso próprio aprendizado.
E quando compreendemos este propósito e o que está por trás dessa dor, podemos olhar para o que nos impedia, agradecer por tudo o que aprendemos com a dificuldade e o que tivemos de desenvolver para superar. 
Assim, podemos aceitar o destino de quem amamos e podemos escolher diferente, trilhar novos caminhos! É a partir daqui que, de fato, começamos a viver!

Como sair da estagnação

Todas estas nuances que envolvem as fidelidades podem ser vistas, compreendidas e liberadas através da Constelação Familiar, gerando um impressionante alívio e, consequentemente, a superação destes medos.
Se este é o seu caso e você sente que chegou o momento de libertar dos medos e limitações que você carrega e passar a ter mais leveza e oportunidades em sua vida, minha sugestão é: faça uma Constelação Familiar. Saiba mais aqui sobre a consulta online para superar seus traumas de origem familiar.
Isabela Borges: Terapeuta especializada em terapias transpessoais e constelações sistêmicas. Trabalha com Astrologia, Tarot, Reiki e Forais Joel Aleixo em seus atendimentos para promover o autoconhecimento e o desenvolvimento [email protected]

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