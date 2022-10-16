Sua vida está com o freio de mão puxado? Saiba como sair da estagnação Crédito: Personare

Primeiro, é preciso entender onde tudo isso começa: é na família, lá atrás. Na minha prática de consteladora familiar, posso dizer qual é o ponto zero: as fidelidades familiares. Vamos entender melhor isso a seguir.

Como começa a sensação de freio de mão puxado

Cada fidelidade é peculiar para cada pessoa e está ligada aos laços de amor, às dores que pegamos emprestadas de nossos pais, avós, irmãos ou outros membros da família para que possamos evoluir.

Essas dores fazem parte de um plano maior, um plano divino, e servem para o nosso próprio aprendizado.

E quando compreendemos este propósito e o que está por trás dessa dor, podemos olhar para o que nos impedia, agradecer por tudo o que aprendemos com a dificuldade e o que tivemos de desenvolver para superar.

Assim, podemos aceitar o destino de quem amamos e podemos escolher diferente, trilhar novos caminhos! É a partir daqui que, de fato, começamos a viver!

Como sair da estagnação

Se este é o seu caso e você sente que chegou o momento de libertar dos medos e limitações que você carrega e passar a ter mais leveza e oportunidades em sua vida, minha sugestão é: faça uma Constelação Familiar. Saiba mais aqui sobre a consulta online para superar seus traumas de origem familiar.