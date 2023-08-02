Sem estresse: veja 8 benefícios da meditação para a saúde

Se o estresse está causando ansiedade, tensão e preocupação em você, considere experimentar a meditação. Mesmo dedicando poucos minutos à prática, é possível restaurar a calma e a paz interior, e todos estão aptos a praticá-la.
“O equilíbrio atingido favorecerá a compreensão sobre como agimos, reagimos e enfrentamos as questões que nos trazem satisfação ou sofrimento, viabilizando a estruturação de mudanças internas, as quais nos levarão a buscar transformações no nosso ambiente externo”, enfatiza Edson Moraes, do Espaço Meio.
Busque o equilíbrio onde estiver
Você pode meditar em qualquer lugar; em transportes, dentro de casa ou até mesmo em grupos guiados. A prática é adotada por diversos motivos , e os benefícios são expressivos em todas as idades.
“Pode parecer estranho no início, mas a persistência na prática diminui a ansiedade, melhora a depressão e o sono, controla a pressão arterial e diminui os batimentos cardíacos”, conta Moraes. “Tudo isso [é] cientificamente provado por diversas pesquisas, trabalhos acadêmicos e relatos de meditadores frequentes”, completa.
Em busca de incentivar a prática, separamos 8 benefícios da meditação para a saúde! Confira.
1. Reduz o estresse
O estresse, independentemente de sua origem mental ou física, quando não é adequadamente gerenciado, pode acarretar danos ao corpo. Isso porque está associado à liberação de substâncias inflamatórias chamadas citocinas.
Tais citocinas podem desencadear uma série de problemas, incluindo pressão alta, ansiedade, insônia, depressão e dificuldade de concentração. Além disso, um estudo de 2018 publicado no Journal of Rheumatology descobriu que a meditação baseada em mindfulness foi eficaz no alívio da dor e da fadiga em pessoas com fibromialgia.
2. Ajuda a controlar a ansiedade
Como sabemos, ansiedade e estresse não são a mesma coisa. A meditação permite que alguém lide e reaja positivamente à ansiedade, seja ou não causada por estressores específicos. Para obter os benefícios de alívio da ansiedade, é necessária a prática regular.
3. Melhora a saúde mental
Alguns tipos de meditação podem levar a uma maior autoconfiança e uma visão positiva da vida. Estudos mostram que essa alternativa pode ajudar a reduzir os sintomas de depressão, diminuir a frequência de pensamentos negativos e gerar mais positividade no dia a dia.
4. Aumenta a autoconsciência
A meditação é uma das mais eficazes maneiras de melhorar a autoconsciência. A prática regular ajuda a desenvolver uma melhor compreensão de si mesmo.
“A autoconsciência é o começo de tudo. Precisamos ter mais consciência dos nossos pensamentos e entendê-los, uma vez que, por meio dessa prática, podemos aprender a compreender as emoções e conseguimos transformá-las em padrões de comportamento“, comenta a especialista Thais Galassi , palestrante, escritora e especialista em mindset .
5. Aumento da atenção
A prática meditativa permite que você mantenha o foco por períodos mais extensos. “Meditar é se reconectar e sentir o que está acontecendo no aqui e agora, sem pensar no passado e futuro. Estar presente nos traz um estado de centramento, clareza mental e equilíbrio emocional”, explica Patricia Calazans, Life e Executive Coach pela International Coaching Community.
Ainda, com a atenção plena durante exercícios físicos, você se concentra no movimento, na respiração e na evolução corporal. Isso pode melhorar sua concentração durante o treino e torná-lo mais eficiente.
6. Melhora o sono
A técnica pode reduzir o tempo necessário para adormecer e melhorar a qualidade do sono. “Meditar é dar descanso profundo ao seu corpo com qualidade que nem um sono mais profundo é capaz de lhe proporcionar”, garante Patricia Calazans.
7. Diminui dores musculares
Meditar pode ajudar a reduzir a dor e melhorar o emocional. Junto aos cuidados médicos, isso auxilia no tratamento da dor crônica. A percepção da dor está intimamente ligada à mente e pode ser elevada quando se está sob estresse.
8. Maior compaixão e redução de inseguranças
Durante a meditação, é possível desenvolver uma perspectiva mais equilibrada e realista em relação a si mesmo e ao mundo ao redor, de modo a quebrar crenças negativas e inseguranças. A prática pode ajudar a se compreender melhor e aumentar sentimentos e ações positivas diante dos outros.
“Quando a gente consegue ter consciência daquilo que a gente pensa, do nosso padrão mental, das nossas crenças, nós paramos de olhar para fora e mergulhamos dentro do nosso interior. Assim, ao adquirir essa autoconsciência, começamos a curar o nosso passado e a mudar a nossa qualidade dos pensamentos”, complementa Thais Galassi.