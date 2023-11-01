Pickleball: conheça o esporte que ganhou os capixabas

Quadra de Pickleball Crédito: Freepik

Já ouviu falar no Pickleball? O esporte praticado por famosos como Tom Brady, Serena Willians e Matthew Perry (2023) está conquistando os capixabas. Divertido e fácil, ele é uma mistura de tênis, frescobol e pingue-pongue.

Inventado em 1965 pelo congressista americano Joel Pritchard e seus amigos Bill Bell e Barney McCallum nos Estados Unidos, seu nome tem origem no cachorro de Pritchards, Pickles. O pet vivia correndo atrás da bola, por isso o jogo recebeu o nome em sua homenagem. No Brasil, o esporte ganhou força em Governador Valadares, Minas Gerais, considerada a capital brasileira do Pickleball.

Sua prática auxilia, e muito, na saúde. Inclusive, foi intensificando os treinos no esporte que Matthew Perry conseguiu largar as drogas e o alcoolismo. Quer saber mais da atividade? Confira no vídeo abaixo.