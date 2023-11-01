Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Saúde

Pickleball: conheça o esporte que ganhou os capixabas

Inventada em 1965, modalidade era praticada por Matthew Perry e tem ganhado o coração e a dedicação dos capixabas
Leiriane Santana

Leiriane Santana

Publicado em 01 de Novembro de 2023 às 18:21

quadra de pickleball
Quadra de Pickleball Crédito: Freepik
Já ouviu falar no Pickleball? O esporte praticado por famosos como Tom Brady, Serena Willians e Matthew Perry (2023) está conquistando os capixabas. Divertido e fácil, ele é uma mistura de tênis, frescobol e pingue-pongue.
Inventado em 1965 pelo congressista americano Joel Pritchard e seus amigos Bill Bell e Barney McCallum nos Estados Unidos, seu nome tem origem no cachorro de Pritchards, Pickles. O pet vivia correndo atrás da bola, por isso o jogo recebeu o nome em sua homenagem. No Brasil, o esporte ganhou força em Governador Valadares, Minas Gerais, considerada a capital brasileira do Pickleball.  
Sua prática auxilia, e muito, na saúde. Inclusive, foi intensificando os treinos no esporte que Matthew Perry conseguiu largar as drogas e o alcoolismo. Quer saber mais da atividade? Confira no vídeo abaixo.
*Leiriane Santana é aluna do 26º Curso de Residência em Jornalismo. Este conteúdo teve orientação e edição de Erik Oakes.

Veja Também

Entenda por que o rastreio de câncer de próstata não é recomendado por agências de saúde

Dermatite seborreica: causas, sintomas e como controlar

5 ótimas razões para praticar beach tennis

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Máquina de lavar pega fogo e moradora passa mal em prédio de Vila Velha
Imagem de destaque
As reações de bolsonaristas e governistas à prisão de Ramagem pelo ICE nos EUA
Guarda de Vitória apreendeu R$ 15 mil em notas falsas com dupla em Vitória
Dupla é flagrada em Vitória com R$ 15 mil em notas falsas dentro de carro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados