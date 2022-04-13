Pés rachados? Saiba o que fazer para evitar o problema

O uso de hidratantes melhora muito a aparência da pele Crédito: Shutterstock

Muitas vezes esquecemos - ou ignoramos - o fato de que nossos pés merecem um cuidado especial. E um sinal de alerta é quando as temidas rachaduras aparecem. A pele da região plantar é a mais espessa do corpo, e sua camada mais externa possui uma queratina densa com a função de proteger a pele.

"Alguns fatores que geram atrito e pressão prolongados fazem essa pele ficar ainda mais espessa, facilitando o aparecimento de fissuras. A falta de hidratação da pele também favorece o aparecimento das rachaduras nos pés", explica a dermatologista Giane Giro.

As causas mais comuns estão relacionadas a fatores externos, que geram atrito ou pressão constante nos pés, ao ressecamento da pele ou a sobrecarga nos pés devido ao excesso de peso. "Em alguns casos, as fissuras podem estar associadas a algumas doenças, como hipotireoidismo, diabetes, psoríase plantar, dermatites e as ceratodermias, doenças genéticas mais raras. Quando existem doenças associadas, o aparecimento das fissuras dos pés não está associado a gravidade dessas doenças", explica Giane Giro.

A médica conta que muitas pessoas acreditam que as rachaduras estão associadas a alterações no fígado ou elevação do ácido úrico no sangue, mas isso é mito e não existe relação com essas doenças. "Não é frequente ter doenças sistêmicas associadas as fissuras nos pés. Na consulta dermatológica, conseguimos identificar a maioria das causas associadas. Em casos específicos, podemos solicitar alguns exames, como a dosagem dos hormônios da tireóide, para investigar outras doenças associadas", diz a dermatologista.

"A hidratação adequada deixa a pele mais resistente às rachaduras. Além disso, quando a camada de queratina está muito espessa, podemos adicionar princípios ativos queratolíticos como o ácido salicílico ou a ureia em concentrações mais altas, que irão deixar a pele com a espessura normal e menos propensa a formar as fissuras"

COMO TRATAR

A dermatologista Renata Bortolini conta que a maior parte dos casos de ressecamento e rachadura nos pés estão associadas aos hábitos cotidianos, como o uso sapatos inadequados. “Mas também podem ser sinais de doenças internas como a diabetes e o hipotireoidismo que ressecam mais a pele, alterações ortopédicas como a pisada torta que muda as áreas de pressão nos pés, predisposição pessoal ou até mesmo condições genéticas”.

A solução para tratar o problema é consultar o dermatologista para identificar e corrigir a causa do espessamento de pele que levou a formação de rachaduras. "Para uso domiciliar, escolho fórmulas de cremes altamente hidratantes associados aos ácidos que afinam e melhoram a qualidade da pele, além de produtos cicatrizantes para as fissuras que são mais sensíveis e dolorosas. Também costumo realizar peelings químicos no consultório para estimular mais intensamente a renovação da pele na sola dos pés", explica Renata Bortolini.

"Lixar os pés faz com que eles entendam que precisam espessar para se defender, então, apesar de inicialmente dar a sensação de pele mais macia acabam estimulando que ela continue grossa"

Giane Giro diz que o mais importante é identificar o fator desencadeante. Se for a obesidade, por exemplo, o problema será resolvido com a redução de peso. "Os hábitos que provocam atrito constante, como o uso sapatos inadequados, devem ser corrigidos. O uso de hidratantes melhora muito a aparência da pele e em caso de fissuras profundas, pode ser necessário o tratamento com cremes cicatrizantes".

EVITE RACHADURA

As médicas ressaltam que é preciso ter cuidado com receitas caseiras. "Qualquer excesso de esfoliação pode piorar o problema, por isso não vejo a necessidade para uso de receitas caseiras quando temos tantas opções de tratamento com comprovação científica. O ideal é evitar o uso das fórmulas caseiras sem a orientação do dermatologista", diz Giane Giro.