Ortopedista explica como mochilas pesadas afetam a saúde das crianças

O uso de mochilas de um lado só não é recomendado Crédito: Shutterstock

Com a volta às aulas, muitas crianças se queixam de dor pelo uso inadequado da mochila. Esse desconforto não se restringe apenas a coluna, mas também aos ombros. O mau uso da mochila e a sobrecarga de peso podem resultar em lesões na musculatura e articulações, podendo desenvolver doenças crônicas.

“A criança está no período de maturidade esquelética e os ossos se formando. Então, é preciso tomar cuidado com a distribuição desse peso, pois pode acarretar problemas na coluna, nos ombros e até no equilíbrio da criança”, explica o ortopedista especialista em cirurgia do ombro e cotovelo Layron Alves, da Clínica Larc.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a mochila de uma criança em idade pré-escolar, não pode passar de 5% do peso corporal. Já as que estão em idade escolar, o peso não pode ultrapassar 10%.

“O uso de mochilas de um lado só não é recomendado, pois você acaba pesando para um único lado do corpo. Existe ainda o movimento de badalo da mochila, e isso pode atrapalhar o centro de gravidade da criança. Dê preferência para as mochilas de alça dupla e que fiquem o mais próximo do tronco possível. Algumas crianças usam a mochila com as alças bem compridas, e o corpo acaba se curvando mais para trás”, diz o ortopedista.

O especialista alerta que o cuidado também deve ser com as mochilas de rodinha. É preciso que elas estejam na altura ideal para a criança e que haja um revezamento do braço na hora de puxar.