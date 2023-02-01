Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Viver Bem
  • Ortopedista explica como mochilas pesadas afetam a saúde das crianças
Prevenção

Ortopedista explica como mochilas pesadas afetam a saúde das crianças

A Organização Mundial da Saúde recomenda que o peso da mochila de crianças em idade pré-escolar, não ultrapasse 5% do peso corporal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 01 de Fevereiro de 2023 às 14:30

criança com mochila
O uso de mochilas de um lado só não é recomendado Crédito: Shutterstock
Com a volta às aulas, muitas crianças se queixam de dor pelo uso inadequado da mochila. Esse desconforto não se restringe apenas a coluna, mas também aos ombros. O mau uso da mochila e a sobrecarga de peso podem resultar em lesões na musculatura e articulações, podendo desenvolver doenças crônicas.
“A criança está no período de maturidade esquelética e os ossos se formando. Então, é preciso tomar cuidado com a distribuição desse peso, pois pode acarretar problemas na coluna, nos ombros e até no equilíbrio da criança”, explica o ortopedista especialista em cirurgia do ombro e cotovelo Layron Alves, da Clínica Larc. 
De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a mochila de uma criança em idade pré-escolar, não pode passar de 5% do peso corporal. Já as que estão em idade escolar, o peso não pode ultrapassar 10%.
“O uso de mochilas de um lado só não é recomendado, pois você acaba pesando para um único lado do corpo. Existe ainda o movimento de badalo da mochila, e isso pode atrapalhar o centro de gravidade da criança. Dê preferência para as mochilas de alça dupla e que fiquem o mais próximo do tronco possível. Algumas crianças usam a mochila com as alças bem compridas, e o corpo acaba se curvando mais para trás”, diz o ortopedista. 
O especialista alerta que o cuidado também deve ser com as mochilas de rodinha. É preciso que elas estejam na altura ideal para a criança e que haja um revezamento do braço na hora de puxar.
Outra dica é em relação à escolha do material escolar. O caderno, por exemplo, de capa dura pesa mais do que o de capa flexível. Outra forma de ajudar a diminuir o peso da mochila, é separar os cadernos para cada matéria, assim a criança só levará para a escola o material correspondente a atividade do dia.

Veja Também

Veja 6 benefícios da vitamina D para a saúde

Quimioterapia antes da cirurgia reduz risco de retorno do câncer de intestino, mostra estudo

Pernas e pés inchados? Veja 5 dicas para melhorar a circulação sanguínea

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados