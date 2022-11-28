Naldo Benny tem princípio de necrose no nariz após rinomodelação; entenda os riscos

Naldo Benny tem princípio de necrose no nariz após fazer rinomodelação Crédito: Reprodução @Naldobenny

O cantor Naldo Benny usou as redes sociais para mostrar uma complicação que teve após realizar o procedimento estético chamado rinomodelação. Naldo apareceu com um princípio de necrose no nariz e falou sobre a situação. “Fiz um procedimento no nariz que não ficou legal. Estou tendo que ir agora rápido pegar um voo para São Paulo. Fiquei realmente muito preocupado. Tive uma intercorrência no procedimento, que pode acontecer. Acabou acontecendo comigo, mas já estou sendo muito bem assistido”, relatou no Instagram.

O artista também compartilhou o relato da médica que cuidará do caso. No vídeo, a profissional explica que "ele realizou um procedimento com outro profissional e teve uma intercorrência: uma obliteração de vasos e um princípio de necrose. É preciso utilizar técnica segura, mas não estamos aqui para julgar ninguém e sim ajudar". Nas imagens, é possível ver o nariz de Naldo inchado e com manchas escuras.

O QUE É

A rinomodelação é um procedimento para correção de algumas deformidades estéticas do nariz. "Também conhecido como bioplastia de nariz, a rinomodelação é um procedimento estético minimamente invasivo, rápido e sem cortes, que visa aprimorar os traços do nariz ou corrigir suas pequenas imperfeições a partir de técnicas avançadas de preenchimento, de forma não definitiva", explica a dermatologista Pauline Lyrio.

O produto utilizado na realização do procedimento é o ácido hialurônico devido a sua eficácia e alto perfil de segurança. São injetadas pequenas alíquotas de ácido hialurônico em pontos estratégicos em regiões do nariz, a depender do objetivo como empinar a ponta, afinar o nariz ou reduzir a giba (aquela irregularidade no dorso do nariz).

Pauline Lyrio conta que as complicações mais temidas decorrem da aplicação inadvertida do preenchedor dentro do vaso. "Mas, com domínio do conhecimento anatômico dessa região e boa técnica, é possível minimizar a possibilidade de ocorrência desses efeitos adversos".

"Os riscos com a rinomodelação vão desde inchaços e hematomas, que são os mais comuns, a resultados inestéticos (assimetrias e correções exageradas), nodulações, e até mesmo complicações mais perigosas, como infeções, necrose, sequelas estéticas irreversíveis e, até mesmo, a cegueira, embora extremamente raro"

SUBSTÂNCIA ADEQUADA

A dermatologista Endrika Trindade Magnago, da Clínica Alever, diz que na maioria dos casos, os resultados são imediatos e mantidos por um período que varia de 9 a 18 meses. "O procedimento é realizado com anestesia tópica ou com bloqueio anestésico local, mas não é preciso internação podendo ser realizado no próprio consultório médico".

A médica explica que é extremamente importante que o procedimento seja feito com um profissional que tenha conhecimento na técnica, na anatomia do rosto, principalmente porque o nariz é uma região muito vascularizada e a aplicação acidental do ácido hialurônico dentro de um vaso sanguíneo pode causar uma oclusão vascular e ter como consequências necrose e até cegueira.

"Outras reações podem ser ondulações na área aplicada, inflamação ou infecção. Qualquer procedimento tem riscos, por isso, é importante fazer com um profissional que seja capaz de tratar as complicações, ou seja, um médico experiente como um dermatologista ou cirurgião plástico", diz Endrika.

A dermatologista diz que a substância mais segura para o procedimento é o ácido hialurônico, que é reabsorvível e compatível com nossos tecidos, o que diminui os riscos de alergia. "Substâncias definitivas como o PMMA não devem ser usadas, pois têm potencial de rejeição e complicações. A técnica incorreta de aplicação pode causar deformações temporárias e até sequelas permanentes", alerta Endrika.

NÃO É PRA QUALQUER PESSOA

A médica ressalta que o procedimento não é recomendado para qualquer pessoa. "A rinomodelação não é indicada, por exemplo, para pessoas que têm nariz com ponta muito bulbosa (muito redonda ou larga demais), pessoas com nariz muito grande, com giba muito alta, com pele muito grossa, com assimetrias ou desvios muito importantes", diz Pauline Lyrio. O procedimento também não é recomendado para pessoas com histórico de traumas ou cirurgias prévias na região nasal e especialmente para aqueles com expectativas desalinhadas com a realidade.