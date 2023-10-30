Jorge Aragão está curado? Entenda o que é remissão completa do câncer

Jorge Aragão falou sobre seu estado de saúde no Domingão com Huck Crédito: Futura Press/Folhapress

O cantor e compositor Jorge Aragão anunciou a remissão completa do câncer - um linfoma não Hodgkin (LNH) - do qual vinha se tratando desde julho

A informação foi confirmada por sua assessoria de imprensa e também pela hematologista Caroline Rebello, que vinha cuidando do artista. “O paciente Jorge Aragão apresenta remissão completa no último Perscan realizado e só está faltando o último cacicai, previsto para ser realizado no dia 1º de novembro, para terminar o tratamento”, diz a nota.

O cantor falou sobre seu estado de saúde durante sua participação no Domingão com Huck, que foi ao ar no domingo (29/10). "Não foi fácil, mas Deus me deu guerra para lutar, ele me deu armas para brigar contra tudo isso", disse.

Jorge Aragão comemorou o fato de estar praticamente curado da doença. "Faço esta semana, na quarta-feira (1º), a última sessão de quimioterapia. Já está em remissão, graças a Deus".

CURA X REMISSÃO

O hematologista Douglas Covre Stocco explica que o câncer está em remissão completa durante o período em que o paciente não apresenta mais nenhum sinal ou sintoma da doença, não sendo possível detectá-la por exames.

"Mesmo nessas condições, não é possível considerar o indivíduo curado, já que, ainda há o risco de a doença voltar. Isso pode acontecer em doenças como leucemias, linfomas e mielomas", diz o médico.

A cura ocorre quando o câncer é totalmente erradicado, mas só é possível saber isso depois de ao menos cinco anos sem sinal da doença. Antes disso, o termo correto a ser usado é "remissão".

"A remissão é quando o risco de recidiva da doença de base cai praticamente a zero. Segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), embora não haja consenso, costuma-se considerar curado o paciente que atinge o marco de cinco anos sem evidência de doença após o tratamento", conta Douglas.

O hematologista ressalta que os pacientes com remissão completa precisam continuar fazendo o acompanhamento médico, pois existem tumores com chance de recidiva nos primeiros anos, principalmente nos primeiros cinco. Mesmo aqueles que não recidivam nesse período devem ser monitorados.

"O acompanhamento é feito por consulta, exame clínico, avaliação dos sinais e sintomas do paciente, quando houver; avaliação, palpação das cadeias linfonodais e exame de sangue. A gente não faz exame de imagem periodicamente para a maioria dos linfomas, mas o acompanhamento é fundamental", completa Stocco.

"Inicialmente, esse acompanhamento vai ser a cada três meses, e vai se espaçando à medida que o tempo passa. Então, tem pacientes que fazem acompanhamento só anual, por exemplo"

O QUE É LINFOMA NÃO HODGKIN?

De acordo com o Inca, o linfoma não Hodgkin (LNH) é um tipo de câncer que tem origem nas células do sistema linfático e que se espalha de maneira não ordenada. Douglas Covre Stocco conta que os LNH formam um grupo complexo de mais de 80 tipos distintos da doença.

Após o diagnóstico, a doença é classificada de acordo com o tipo de linfoma e o estágio em que se encontra (extensão). "O LNH pode atingir linfonodos e órgãos que ficam fora do sistema linfático, sendo os locais mais frequentes a medula óssea, o trato gastrointestinal, a nasofaringe, a pele, o fígado, os ossos, a tireoide, o sistema nervoso central (relacionado ao HIV), o pulmão e a mama", explica o médico.

O linfoma não Hodgkin é dividido em diferentes subtipos, mas os sinais costumam ser parecidos entre eles, como aumento do baço, perda de peso sem motivo aparente, febre, coceira na pele, suor noturno, fadiga e aumento de linfonodos (gânglios), em especial na região do pescoço, da virilha e das axilas.