Fumar cotonete: entenda os riscos da moda entre os adolescentes no TikTok

'Fumar' plástico e algodão faz muito mal à saúde Crédito: Shutterstock

Mais uma 'modinha' se tornou viral entre os adolescentes no TikTok. Dessa vez, a moda é fumar hastes flexíveis - os famosos cotonetes - como cigarros improvisados. A prática pode acarretar em danos graves à saúde, segundo os médicos, e acende o alerta em pais e especialistas.

O desafio consiste em queimar uma das pontas do cotonete com fósforo ou isqueiro e puxar a fumaça, como se estivesse fumando um cigarro. A prática tem causado preocupação, pois as substâncias químicas tóxicas produzidas pela queima podem causar danos a saúde.

"Fumar cotonete pode desencadear doenças respiratórias graves. A queima do plástico e do algodão geram substâncias tóxicas que irão direto para o pulmão e podem causar doenças como bronquiolite, pneumonia de hipersensibilidade e traqueíte (infecção bacteriana da traqueia)", explica a pneumologista Jessica Polese.

Moda no TikTok: fumar cotonete faz mal à saúde Crédito: Reprodução/Tiktok

A médica conta que a prática pode ocasionar diversas dificuldades nas vias respiratórias, já que a pessoa inala substâncias tóxicas que fazem mal ao corpo inteiro. "Há o risco também de ocorrerem queimaduras da via aérea, queimadura na boca, que são complicadores. E até um risco de incêndio de adolescentes estarem manuseando queima de plástico. Isto é muito sério".

Quando submetidas à queima, as hastes plásticas e o algodão geram substâncias tóxicas em forma de fumaça. De modo geral, inalar qualquer tipo de fumaça resultante de queima de algum material tem riscos potenciais.

"O plástico libera monóxido de carbono e outras substâncias tóxicas que, com o tempo, reduzem a função do pulmão e pode até causar câncer com um uso contínuo"

BRONCOESPASMOS

Brunna Santana, pneumologista pediátrica do Grupo Prontobaby, diz que 'fumar cotonete’ pode causar crises de asma grave, daquelas que é preciso fazer uso de oxigênio, e podem levar à insuficiência respiratória, sendo preciso entubar. Há um risco maoir para crianças e adolescentes previamente asmáticos por conta da irritação causada pela inalação das substâncias tóxicas que são liberadas quando se fuma o cotonete.

"Ao fumar cotonete, pode-se causar queimaduras nos dedos, na boca, nos pelos das narinas e, indiretamente, nas vias aéreas. Pode causar intoxicação pela inalação da fumaça, crise de rinite, com tosse, espirro, coceira nos olhos e no nariz", explica a médica.

O algodão queimado pode causar broncoespasmos, ou seja, o inchaço e fechamento das vias respiratórias que impedem o ar de circular dentro do sistema respiratório. "O algodão e o plástico podem liberar substâncias nocivas que, a partir da partícula queimada, pode provocar a irritação, o broncoespasmo, que causa os sintomas da crise de asma. O algodão pode causar fibrose pulmonar de forma crônica, sendo prejudicial a longo prazo", diz Brunna Santana.

A médica explica que o plástico, ao sofrer combustão, libera substâncias nocivas ao nosso sistema respiratório, podendo irritar as vias aéreas e causar os mesmos sintomas do algodão: tosse, broncoespasmo, falta de ar, espirros, irritação, sintomas clássicos de asma e de rinite.

TRATAMENTO

A primeira atitude é parar imediatamente com essa prática e não a repetir em casa. "Se já está fumando o cotonete há algum tempo, é preciso analisar se o paciente já tem asma e rinite pois, se já for previamente asmático, pode estar piorando seus sintomas e será necessário reajustar o tratamento. Se não tiver asma ainda, é preciso procurar um pneumologista pediátrico para iniciar o tratamento e, em primeiro lugar, desencorajar esta prática. Em segundo lugar, é necessário realizar o tratamento de forma adequada, que dependerá do grau da crise de cada paciente, individualizado", diz Brunna Santana.