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Mitos e verdades

Especialista esclarece dúvidas sobre cistos ovarianos

O cisto de ovário, também conhecido como cisto ovariano, é uma bolsa cheia de líquidos que fica instalado no interior ou ao redor do ovário
Portal Edicase

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Publicado em 04 de Novembro de 2023 às 08:01

Imagem Edicase Brasil
O cisto no ovário costuma ser uma condição benigna Crédito: Alena Menshikova | Shutterstock
O cisto de ovário, também conhecido como cisto ovariano, é uma bolsa cheia de líquidos que fica instalado no interior ou ao redor do ovário. Apesar de não ser algo grave, segundo a literatura médica, estima-se que uma em cada três mulheres terá cisto no ovário em algum momento de sua vida.
Conforme o médico Thiers Soares, especialista em adenomiose, endometriose e mioma, apesar de as mulheres se assustarem com o diagnóstico, essa é uma condição que pode ser facilmente tratada e ter uma boa evolução caso seja acompanhada constantemente nas consultas médicas.
A seguir, o especialista lista 4 mitos e verdades sobre cistos ovarianos. Confira!

1. Cisto de ovário tem cura

Verdade. Na maioria dos casos, não é preciso tratamento, o qual é indicado apenas o acompanhamento com o ginecologista. Em outras circunstâncias, o cisto ovariano pode ser tratado com o uso de anticoncepcional, que também deve ser ministrado de acordo com recomendação médica.
Quando o cisto causa algum sintoma e apresenta um volume maior, o médico pode indicar a realização de cirurgia para a retirada do cisto ou do ovário, principalmente quando existe suspeita de torção deste e tumor.

2. Cisto de ovário causa infertilidade

Mito. Os cistos de ovários não estão associados à infertilidade, mas podem causar dificuldades para engravidar, devido a alterações hormonais.
Imagem Edicase Brasil
Caso exista indícios de cistos malignos no ovário, exames adicionais são solicitados pelo médico Crédito: Satyrenko | Shutterstock

3. Cisto no ovário é sinal de câncer

Mito. Boa parte dos cistos no ovário está associada a casos benignos. Nesse caso, só é recomendada a retirada quando há algum desconforto para a paciente. Porém, quando há características que indicam malignidade, o médico pedirá exames complementares e indicará o tratamento mais adequado. Segundo Thiers Soares, menos de 1% dos cistos de ovário representa um tumor maligno. Além disso, nas mulheres em idade fértil, o tumor de ovário não é comum.

4. Existem diversos tipos de cistos ovarianos

Verdade. Dentre os principais tipos de cistos que as mulheres podem desenvolver, estão o funcional, o endometrioma, o dermoide e o cistoadenoma. 
  • Cisto funcional: o cisto funcional é o tipo mais comum. O surgimento ocorre quando os folículos não se rompem durante o ciclo menstrual e não expelem o óvulo no seu interior. Dessa forma, o cisto cresce. Ele é identificado normalmente via exames de imagem e pode desaparecer em poucos meses, sem tratamentos ou intervenções.

  • Endometrioma: o endometrioma, normalmente, é encontrado em mulheres que sofrem com a endometriose . Esse tipo de cisto tem como forte característica um líquido escuro e sanguinolento — com aspecto achocolatado, por conta da presença do tecido do endométrio. É identificado a partir de exames de imagem e precisa de acompanhamento médico.

  • Cisto dermoide: o cisto dermoide cresce lentamente — podendo alcançar até mais de 10cm de diâmetro — e pode apresentar pelos, cabelos e até dentes. Normalmente, esse é o tipo que mais causa torção de ovário. O tratamento é realizado especificamente por vias cirúrgicas — nesse caso, a cirurgia minimamente invasiva é a via mais indicada.

  • Cistoadenoma: o cistoadenoma possui características muito parecidas com o cisto funcional — porém, como é persistente e reaparece, na maioria das vezes, requer a remoção cirúrgica. O cisto é formado pelo tecido que reveste o ovário e pode provocar diversas outras lesões na região, como uma torção. Conforme Thiers Soares, o tratamento é exclusivamente feito a partir de cirurgias e o surgimento pode ocorrer em qualquer idade.

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