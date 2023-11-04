Especialista esclarece dúvidas sobre cistos ovarianos

O cisto no ovário costuma ser uma condição benigna Crédito: Alena Menshikova | Shutterstock

O cisto de ovário, também conhecido como cisto ovariano, é uma bolsa cheia de líquidos que fica instalado no interior ou ao redor do ovário. Apesar de não ser algo grave, segundo a literatura médica, estima-se que uma em cada três mulheres terá cisto no ovário em algum momento de sua vida.

Conforme o médico Thiers Soares, especialista em adenomiose, endometriose e mioma, apesar de as mulheres se assustarem com o diagnóstico, essa é uma condição que pode ser facilmente tratada e ter uma boa evolução caso seja acompanhada constantemente nas consultas médicas.

A seguir, o especialista lista 4 mitos e verdades sobre cistos ovarianos. Confira!

1. Cisto de ovário tem cura

Verdade. Na maioria dos casos, não é preciso tratamento, o qual é indicado apenas o acompanhamento com o ginecologista. Em outras circunstâncias, o cisto ovariano pode ser tratado com o uso de anticoncepcional, que também deve ser ministrado de acordo com recomendação médica.

Quando o cisto causa algum sintoma e apresenta um volume maior, o médico pode indicar a realização de cirurgia para a retirada do cisto ou do ovário, principalmente quando existe suspeita de torção deste e tumor.

2. Cisto de ovário causa infertilidade

Mito. Os cistos de ovários não estão associados à infertilidade, mas podem causar dificuldades para engravidar, devido a alterações hormonais.

Caso exista indícios de cistos malignos no ovário, exames adicionais são solicitados pelo médico Crédito: Satyrenko | Shutterstock

3. Cisto no ovário é sinal de câncer

Mito. Boa parte dos cistos no ovário está associada a casos benignos. Nesse caso, só é recomendada a retirada quando há algum desconforto para a paciente. Porém, quando há características que indicam malignidade, o médico pedirá exames complementares e indicará o tratamento mais adequado. Segundo Thiers Soares, menos de 1% dos cistos de ovário representa um tumor maligno. Além disso, nas mulheres em idade fértil, o tumor de ovário não é comum.

4. Existem diversos tipos de cistos ovarianos

Verdade. Dentre os principais tipos de cistos que as mulheres podem desenvolver, estão o funcional, o endometrioma, o dermoide e o cistoadenoma.