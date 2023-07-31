Érick Jacquin disse que não gosta de escovar os dentes. Entenda os riscos

Erick Jacquin disse que não escova os dentes e que também não toma banho Crédito: Reprodução/Instagram @erickjacquin

O chef Érick Jacquin revelou, durante sua participação no “Flow Podcast”, que não escova os dentes e que não toma banho. “Perfume”, respondeu o cozinheiro ao detalhar seus hábitos de higiene. Érick afirmou que não tem mau hálito e até mostrou a arcada dentária. “Eu não escovo os dentes nunca. Não gosto de escovar o dente, eu não fedo na boca, e meus dentes são bonitos e inteiros”, disse.

Também participou da conversa o influenciador e humorista francês Paul Cabannes, que diz ter adotado um hábito brasileiro: carregar uma escova de dentes para fazer a higiene bucal fora de casa. Jacquin também falou sobre o seu restaurante Président.

“No meu restaurante, não. Eu vou te falar, o cara que vai pagar R$ 500 pra comer no Président [restaurante do chef em São Paulo], depois de um minuto que ele comeu, vai no banheiro e escova o dente, ele é um idiota. Porque ele deve pegar o sabor, tudo que comeu, ficar com as bactérias. Com esse preço, deve ficar com tudo na boca”, rebateu o chef.

PROBLEMAS

A cirurgiã-dentista Marlei Bonella explica que a falta de escovação pode levar ao acúmulo de resíduos alimentares que se juntam as salivas, e vão formar uma placa bacteriana que é uma película amarelada que se deposita na superfície dos dentes. "O acúmulo de restos de alimentos formando esta placa bacteriana pode dar início à cárie. E a cárie é a desmineralização do esmalte levando a uma cavidade, que com o tempo, vai aumentando e aprofundando podendo levar a dores".

A dentista diz que a falta de higienização pode levar a duas doenças na boca, a cárie e a inflamação gengival. "Quando se acumula o resto de alimentos na boca que vai se depositando - com a saliva que contêm cálcio - os restos de alimentos vão ser calcificados, e será formado o cálculo, que está cheio de bactérias que são nocivas e causam a inflamação gengival", diz.

"A gengiva vai sangrar, e ao invés de rosa clara, vai ficar vermelha e vai doer. Se não fizer a higienização, passar o fio dental e escovar os dentes para remover estes resíduos, a inflamação gengival aumenta e progride para uma doença periodontal. Além disso, leva ao mau hálito pela falta de escovação"

O mau hálito também ocorre por conta do acúmulo de restos de alimentos, caindo e sendo conservados dentro da cavidade dos dentes, e as bactérias vão produzir ácidos, que junto com a quantidade de bactérias e restos alimentares vão causar uma fermentação que vai causar o mau hálito.