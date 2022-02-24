Empresária quase fica cega após esteticista derramar cola durante extensão de cílios

Empresária quase perde a visão após esteticista usar Super Bonder em procedimento Crédito: Reprodução/Instagram/@ludeka88

A empresária Deusa Kannon do Amarante Kalife viveu momentos de tensão num salão de beleza e estética em Niterói (RJ). Ela foi fazer um procedimento de extensão de cílios no dia 02 de dezembro de 2021, no espaço localizado num shopping da cidade, mas acabou saindo do local com queimaduras de segundo grau no rosto, além de quase perder a visão, após a profissional usar uma cola de cílios adulterada com Super Bonder. As informações são da Revista Glamour.

De acordo com a publicação, Kannon relatou que os materiais que foram usados no procedimento estavam apoiados em sua testa. Enquanto o procedimento era realizado, a cola acabou caindo e escorrendo pelo rosto da cliente.

O caso só veio à tona depois que a companheira de Deusa, Luciene Assis, divulgou fotos e vídeos do ocorrido nas redes sociais. Luciene disse que a esteticista confirmou que a cola utilizada estava “batizada” com Super Bonder. “Além da queimadura, o que agravou também foi o fato de ela ter posto algodão em contato com a cola, que aí deu combustão. E o pior ainda é que ela usou removedor de esmalte pra tentar tirar a cola, o que queimou mais ainda. Então foi uma sucessão de erros”, contou Assis nas redes sociais.

Ainda segundo Luciene, a profissional justificou a mistura da cola com Super Bonder. "Detalhe, segundo dito a nós pela própria esteticista, a cola estava batizada com Super Bonder, uma vez que as clientes estavam reclamando que os cílios estavam caindo depressa após realização do procedimento", frisou.

A companheira de Deusa disse ainda que a clínica não ofereceu ajuda. "Eles não chamaram uma ambulância ou ao menos a socorreram por meios próprios. Eles a deixaram sentindo dor com a pele queimada até eu me deslocar com meu filho de carro particular para prestar socorro à minha companheira, que estava desesperada. Foi monstruoso o que fizeram com a Deusa e nossa família. Estou trazendo a público, sim, os fatos. Se quiserem me calar, fazer o que? Será que vão me jogar cola misturada com Super Bonder para queimar meu rosto ou me deixar cega? Quero justiça e vou continuar as publicações pondo a sociedade brasileira a par desta atrocidade", relatou.

Ao chegar em um hospital da região, Deusa precisou passar por uma cirurgia porque alguns ferimentos evoluíram para uma úlcera, com risco de causar lesão na córnea. Segundo o laudo médico, a empresária sofreu "queimaduras de segundo grau em região supra-nasal e medial do olho, provocada pela cola. E foi necessário remover os cílios para liberar a movimentação".

Deusa e Luciene registraram um boletim de ocorrência na 81ª DP (Itaipu). Agora, as duas aguardam o resultado de laudos para decidirem os próximos passos. Em nota enviada à revista Glamour, a Werner Coiffeur, local em que o fato ocorreu, falou sobre o incidente.

"A WERNER SYSTEMS, detentora da marca WERNER COIFFEUR, vem a público para esclarecer os fatos ocorridos na franquia da Loja de Itaipu, no qual uma cliente teve problemas na execução do serviço de “alongamento de cílios”. No último dia 21/02/22 tomamos ciência da situação ocorrida e imediatamente acionamos o franqueado da loja de Itaipu para apuração dos fatos. Em paralelo e imediatamente, nossa área de apoio ao cliente, juntamente com o franqueado, tenta contato com a cliente e sua companheira como forma de oferecer apoio emocional e médico. Registramos que o fato ocorrido é isolado, e que as informações veiculadas não correspondem com a realidade e estão desconectadas da verdade. A WERNER SYSTEMS tem uma história de 35 anos de bons serviços prestados, e agradece o apoio de todos os nossos amigos e clientes que vem manifestando seu total apoio à marca Werner".