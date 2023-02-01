Diverticulite: veja os sintomas da doença que acometeu Sérgio Meneguelli

Sérgio Meneguelli foi hospitalizado em janeiro após sentir fortes dores abdominais Crédito: Divulgação/Assessoria

Meneguelli foi hospitalizado em janeiro após sentir fortes dores abdominais devido a um quadro de diverticulite e precisou passar por uma cirurgia.

A diverticulite é uma doença intestinal caracterizada pela inflamação ou infecção dos divertículos, que são pequenas bolsas que podem ocorrer em qualquer parte do trato digestivo, mas que se manifestam com mais frequência no intestino grosso. "É uma inflamação no intestino em função da ocorrência dos divertículos, que são os abaulamentos que acontecem com o decorrer da vida", diz o gastroenterologista Antonio Luiz Lazzari, do São Bernardo Apart Hospital.

A questão genética e a dieta alimentar pobre em fibras são as causas para aparecerem os divertículos no intestino. "O nosso intestino precisa de muitas fibras para funcionar de maneira ideal. Se a pessoa não ingere a quantidade adequada todos os dias de saladas, frutas e de cereais, ela vai ter um bolo fecal menos volumoso, mais endurecido, mas esforço para esse intestino, e com isso vão aparecer os divertículos", explica Antonio Luiz Lazzari.

SINTOMAS

A maioria das pessoas é assintomática. A gastroenterologista Renata Lugão conta que a diverticulite geralmente se manifesta com dor abdominal com forte intensidade, que leva o paciente a procurar atendimento no pronto-socorro. "A dor pode vir associada a náuseas, vômitos, diarreia ou prisão de ventre. O que mais chama atenção é o quadro da dor".

Ao observar sintomas, o recomendado é procurar orientação médica o mais rápido possível. "É uma doença grave e dependendo do grau de acometimento pode levar a óbito. A situação pode causar infecção generalizada abdominal e ser necessário uma cirurgia de emergência", explica a médica.

Antonio Luiz Lazzari diz que na maioria das vezes os sintomas aparecem quando algum divertículo inflama, que foi o caso de Meneguelli. "Se a pessoa tiver um processo inflamatório, ela pode ter muita dor, cólica, gases, distensão abdominal, dificuldade de evacuar e sensação de intestino muito preso".

TRATAMENTO

Geralmente a doença ocorre acima de 45 anos, porém é mais prevalente após os 60 anos. "O diagnóstico é realizado por exames de imagem como a tomografia do abdômen, para ver o grau da inflamação e definir o tratamento", diz Renata Lugão. Também pode ser feita a colonoscopia.

O tratamento do paciente que está assintomático é principalmente dietético através da alimentação rica em fibras e pobre em gorduras. "Quando tem um processo inflamatório, pode ser tratado com antibiótico, anti-inflamatórios e com medidas restritivas alimentares, ocorrendo a melhora do paciente. Quando não melhora com os remédios, o tratamento é cirúrgico sendo necessário tratar a inflamação, drenar o pus que está no abdome e até retirar os segmentos do intestino que estão com os divertículos, com a diverticulite, que foi o caso do Sérgio Meneguelli", diz Antonio Luiz Lazzari.