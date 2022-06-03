Dia da Bicicleta: pedalar promove a saúde e a sustentabilidade

Ao andar de bicicleta o corpo libera hormônios que causam a sensação de prazer e felicidade Crédito: Pixabay

Considerada um transporte ecológico, simples, confiável e acessível, a bicicleta traz inúmeros benefícios para a saúde. A cardiologista da Unimed Vitória Gracielly Barros explica que as vantagens começam pelo emagrecimento. “Andar de bicicleta é um exercício que acelera o metabolismo, ou seja, faz com que o seu corpo queime calorias mais rapidamente. O resultado é um menor acúmulo de gordura no organismo e, consequentemente, uma silhueta mais magra”.

Nesta sexta, dia 3 de junho, celebra-se o Dia Mundial da Bicicleta. A data foi criada em 2018 pela Organização das Nações Unidas (ONU), em um consenso entre 193 países, para incentivar a mobilidade urbana sustentável e mostrar os benefícios para o corpo com a prática do ciclismo.

Segundo dados da empresa de mobilidade urbana Multiplicidade, com base na Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), existem mais de 33 milhões de bicicletas nas residências brasileiras. Ainda de acordo com a pesquisa, Vitória é uma das capitais que têm a maior concentração de bikes por número de habitantes, com cerca de 81.328 bicicletas.

EXERCÍCIOS

Pedalar é uma atividade que exige força dos músculos e envolve todo o corpo, incluindo os quadríceps, músculos das coxas, glúteos, braços, ombros, principalmente ao segurar o guidão dos dois lados para subir morros íngremes. O ciclismo aumenta a resistência física, reduz o colesterol e acelera o metabolismo. Isso faz com que as substâncias que geram o colesterol ruim (LDL) sejam rapidamente eliminadas.

Os passeios diários de bicicleta proporcionam diversas vantagens: aumento do fôlego; disposição para aguentar longas subidas e pedalar por longas distâncias; controle da pressão, o processo de contração e relaxamento arterial fica mais rápido durante a atividade, o que ajuda a equilibrar a pressão arterial; e a atividade física ajuda também no controle e prevenção da diabetes.

“Uma pessoa diabética pode e deve praticar o ciclismo. A atividade ajuda a manter os níveis de açúcar no sangue estáveis, reduzindo o risco de complicações cardiovasculares. Quem não é diabético, mas quer prevenir a doença, também deve incluir essa prática na rotina”, salienta a cardiologista.

BEM-ESTAR

Para a estudante universitária Caciane Sousa, andar de bicicleta significa liberdade e ser um combustível para dar força ao corpo. “Pratico a atividade há mais de 20 anos. Além de ser prazeroso, é um movimento que traz menos poluição no deslocamento”.

A ciclista conta que percebeu uma melhora na disposição e atenção depois que começou a pedalar regularmente. “Andar de bicicleta é uma excelente forma de conhecer um pouco mais da cidade, as ruas e os cantinhos que ficam despercebidos no dia a dia, sendo um bônus para a saúde física e mental”.

Ao andar de bicicleta o corpo libera hormônios que causam a sensação de prazer e felicidade - endorfinas e serotoninas -, que ajudam no combate à depressão, ansiedade e estresse. A cardiologista alerta que não são todas as pessoas que podem decidir, repentinamente, pedalar por distâncias indefinidas.

"A partir dos 35 é recomendado fazer uma avaliação cardiológica especializada, pois nessa faixa de idade muitas doenças silenciosas se iniciam. Acima dessa idade deve-se ir ao clínico e fazer uma avaliação rotineira com exames específicos dos aparelhos cardiocirculatório, pulmonar e ortopédico, checando as lesões crônicas que possam atrapalhar o exercício físico na bike”.