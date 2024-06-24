Dez dicas práticas para usar o limão como aliado na limpeza doméstica

O limão é um aliado na limpeza de casa Crédito: Shutterstock

O limão cabe em tudo e pode superar mil e uma utilidades. Coringa na gastronomia, a fruta ácida tem outras múltiplas aplicações, que vão muito além do fundamental alimento rico em vitamina C, vitaminas A, do complexo B, e sais minerais como cálcio, ferro e fósforo. A versatilidade do limão passeia por diferentes segmentos, mas quem prefere uma vida natural, encontra no produto um grande aliado na limpeza, como substituto eficaz para produtos químicos, com suas propriedades antibacterianas, desengordurantes e aromáticas.

No Brasil, o limão mais produzido e consumido é o tahiti, na verdade uma lima ácida. Segundo a Embrapa, foram produzidas no País 1,6 milhões de toneladas da fruta em 2022, ocupando 63 mil hectares de área cultivada. “O limão é uma fruta versátil, que faz parte do cotidiano dos brasileiros”, comenta o produtor Julio Del Grossi, da Frutas Katira, especializada no cultivo, que colheu 19,4 mil toneladas da fruta no ano passado. E mesmo dentro de casa, o limão tem várias utilidades.

Dez dicas de como usar o limão na limpeza doméstica:

Desengordurante natural

Misture suco de limão com água morna e use para limpar superfícies engorduradas, como fogões, bancadas e pias. O ácido cítrico ajuda a dissolver a gordura.

Removedor de cheiros da geladeira

Coloque meio limão em um prato pequeno dentro da geladeira para neutralizar odores desagradáveis. Troque-o semanalmente.

Limpeza de micro-ondas

Encha uma tigela com água e suco de limão (ou pedaços de limão), coloque no microondas e aqueça por 3 a 5 minutos. O vapor ajuda a soltar a sujeira, facilitando a limpeza.

Desinfetante para tábua de corte

Esfregue meio limão diretamente na tábua de corte de madeira ou plástico, deixe agir por alguns minutos e enxágue. Isso ajuda a eliminar bactérias e odores.

Polidor de metais

Misture sal grosso com suco de limão e esfregue em superfícies de metal, como torneiras e utensílios de cozinha, para remover manchas e dar brilho.

Removedor de manchas de mofo

Aplique suco de limão diretamente sobre as manchas de mofo em superfícies laváveis, deixe agir por alguns minutos e esfregue com uma escova. Enxágue bem depois.

Limpeza de vidros e espelhos

Misture partes iguais de suco de limão e água em um borrifador. Pulverize sobre vidros e espelhos e limpe com um pano limpo para obter um brilho sem manchas.

Aromatizador de ambiente natural

Ferva cascas de limão em água para criar um aromatizador natural que purifica o ar e deixa um cheiro fresco na casa.

Ferver a casca de limão é uma opção para aromatizar o ambiente Crédito: Shutterstock

Limpeza de ralos

Despeje bicarbonato de sódio no ralo, seguido por suco de limão. A reação efervescente ajuda a desobstruir e desinfetar o ralo, além de eliminar odores.

Remoção de manchas de roupa