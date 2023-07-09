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Saúde

Descubra as causas da sensação de fome incessante

Especialista explica como a falta de saciedade pode afetar o bem-estar do corpo
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 09 de Julho de 2023 às 10:00

O descontrole alimentar, representado pela sensação de fome o tempo todo e vontade de comer sem limites, é um dos sintomas que muitas pessoas já experienciaram. Mas o fato é que isso nem sempre pode estar relacionado à gula. Questões hormonais, nutricionais, problemas digestivos e até mesmo emocionais podem influenciar o apetite.
"Algumas vezes, quando estamos com fome, estamos simplesmente desidratados, tivemos uma noite difícil sem dormir ou, ainda, comemos de maneira muito errada, consumindo muitos açúcares, carboidratos e outros", afirma o Dr. Rizzieri Gomes, médico cardiologista, focado na mudança do estilo de vida (MEV).

COMER BEM E DIREITO

Segundo o médico, para manter uma alimentação saudável e evitar que questões externas interfiram na qualidade das refeições, é importante que as pessoas tenham consciência do que consomem e como consomem.
"Refeições rápidas na frente do computador enquanto trabalham ou assistindo televisão, por exemplo, causam distração e atrapalham a mastigação, além de não dar tempo para que a pessoa se sinta saciada. Com isso, podemos acabar comendo mais do que o necessário", explica o profissional.
Fome descontrolada pode ser causada por fatores emocionais e nutricionais
Fome descontrolada pode ser causada por fatores emocionais e nutricionais Crédito: Pixel-Shot | Shutterstock

CONSEQUÊNCIAS

Além disso, também é preciso lembrar que a falta de saciedade traz consequências para a saúde, poisa alimentação possui uma relação muito próxima com a ansiedade, uma vez que a comida vira uma compensação, uma muleta para ajudar no controle das emoções. “O ato de comer desenfreadamente pode acarretar no ganho de peso e no aumento da ansiedade”, afirma o médico.

MOTIVOS

Para ajudar no controle da fome, o Dr. Rizzieri Gomes lista algumas razões que levam as pessoas a sentirem maior desejo por comida:
  • Dieta pobre em fibras e proteínas: ambos os nutrientes são os que mais dão saciedade ao organismo e retardam o processo de digestão dos carboidratos;

  • Desidratação: sem o hábito de beber água com frequência é possível que o organismo confunda a sensação de sede com a de fome;

  • Privação do sono: a falta de descanso tende a aumentar os níveis de cortisol (hormônio do estresse) e de grelina (hormônio que estimula a sensação de fome);

  • Falta de gorduras boas: assim como as proteínas, elas tendem a ser digeridas lentamente pelo organismo o que promove saciedade por mais tempo;

  • Excesso de açúcar e carboidrato refinado: carboidratos como pães e massas são rapidamente absorvidos pelo organismo, provocando um aumento da glicose, o que causa uma saciedade na hora. No entanto, essa alta da insulina dura pouco e, logo depois, o nível de glicose cai, o que causa fome mais rapidamente.

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