Atividade física ajuda a melhorar a qualidade de vida dos diabéticos

Os hábitos de vida de pessoas diabéticas influenciam muito sua saúde. Algumas atitudes, como praticar atividades físicas diariamente, cuidar da alimentação e tomar adequadamente os medicamentos prescritos pelo médico, são necessárias para o melhor controle da doença a longo prazo.

“Também é importante manter sob controle outros problemas de saúde, como a hipertensão arterial, a dislipidemia e a obesidade ou sobrepeso, além de evitar tabagismo”, alerta Paloma Nehab Hess, especialista em Endocrinologia e Metabologia. Dessa forma, é possível minimizar as complicações da doença.

BENEFÍCIOS DAS ATIVIDADES FÍSICAS

Além de proporcionar bem-estar e relaxar a mente, a atividade física desempenha um excelente papel na vida do diabético. “Ajuda a controlar a glicemia, a hipertensão e a dislipidemia, reduz a resistência insulínica e auxilia na perda de peso e na manutenção do peso perdido”, completa a endocrinologista.

A atividade física também pode ajudar a prevenir o avanço da doença. “Em casos de pré-diabetes, a mudança de estilo de vida, incorporando a atividade física ao cotidiano, pode evitar a progressão para o diabetes”, explica Paloma Nehab Hess.

Avaliação médica é necessária antes de praticar qualquer atividade física Crédito: Ground Picture | Shutterstock

CUIDADOS AO PRATICAR

A seguir, a endocrinologista Paloma Hess lista alguns dos cuidados que devem ser tomados pelos diabéticos ao praticar atividade física:

Em pacientes mais idosos ou com a doença há mais tempo, é fundamental uma avaliação com cardiologista;





As restrições em relação ao tipo e à duração da atividade física dependem da idade e do peso do paciente, das complicações crônicas do diabetes e de outras doenças que ele apresente e do tipo de tratamento utilizado para a doença;





Pacientes com lesões nos pés ou hipertensão não controlada precisam ser bem avaliados antes de começar alguma prática regular. No caso de retinopatia proliferativa não controlada, há restrição quanto à intensidade dos exercícios aeróbicos e de resistência, por risco de hemorragia vítrea ou descolamento de retina;





Pacientes em uso de insulina precisam se alimentar em intervalos pequenos e regulares para evitar hipoglicemia. Às vezes, precisam ingerir algum tipo de alimento durante a atividade física, o que também deve ser feito pelos pacientes em uso de hipoglicemiantes orais como as sulfonilureias.

